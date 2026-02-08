Umweltschützer fordern sofortiges „Gegengift“

Noch sind die Kinder ja drinnen in der Geborgenheit ihres Zuhauses, doch bald schon werden deren Spielplätze wieder geöffnet“, warnt Greenpeace-Chef Alexander Egit eindringlich vor dem Unterschätzen der dann im Freien lauernden Gefahr. „Asbest ist kein theoretisches Risiko, sondern eine reale Gefahr für die Gesundheit gerade der Kleinsten“, so der global erfahrene Aktivist. Entscheidend sei es, Prioritäten nach klaren Risikobewertungen zu setzen. Während von fest gebundenem Material nur ein geringes Risiko ausgehe, müsse bei offen liegenden, stark belasteten Steinen sofort eingegriffen werden.