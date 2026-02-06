Nein zu Frauen-Wehrpflicht, Ja zu neuem Strafrecht

Zwei getötete junge Frauen schockierten in den vergangenen Monaten die Steiermark und sorgten für Betroffenheit. Die Grünen reagieren nun mit einem ganzen Bündel an Anträgen, das sie am Dienstag in den steirischen Landtag einbringen wollen: „Ehrliche Betroffenheit reicht nicht. Wir müssen Prävention ernst nehmen und stärken. Gewalt beginnt nicht erst beim blauen Fleck, sondern bei Besitzdenken, Abhängigkeit und Herabwürdigungen“, sagt Klubobfrau Sandra Krautwaschl am Freitag in Graz.