Despite torn cruciate ligament
Endurance test! Vonn posts tough training video
The Olympic dream lives on! Despite a torn cruciate ligament, Lindsey Vonn plans to compete in the women's downhill on Sunday (11:30 a.m.). To this end, the 41-year-old American is training hard.
"I'm not giving up, working as hard as I can to make it happen," Vonn wrote on Instagram on Thursday alongside a video showing her putting her knee to the test.
Wearing a brace to stabilize her left knee, Vonn lifts weights, jumps off a platform, and does quick step exercises. "Thank you to my team and everyone for your incredible support. Keep believing," said the speed queen.
"Knee feels good"
In recent days, her knee has undergone intensive therapy following a consultation with her doctor, and she has already been to the gym and skiing on Tuesday. Vonn's conclusion: "My knee felt stable and strong. It's not swollen. I'm confident that I'll be able to ski on Sunday with the support of a knee brace." She says she is 100 percent fit.
