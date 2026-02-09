Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Polizei warnt

Aktien, Gold, Krypto: Betrüger treiben ihr Unwesen

Kärnten
09.02.2026 12:00
Auch der jüngste Kurssturz bei Bitcoin bremst die Betrugsaktivitäten nicht.
Auch der jüngste Kurssturz bei Bitcoin bremst die Betrugsaktivitäten nicht.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Hohe Gewinne, geringes Risiko und unter dem Deckmantel von echten Unternehmen und Behörden – so ködern Internetbetrüger ihre Opfer. Und damit sind sie immer öfter erfolgreich. Daher mahnt die Polizei zu mehr Vorsicht.

0 Kommentare

Und plötzlich sind Hunderttausende Euro weg! Immer wieder fallen Kärntnerinnen und Kärntner fiesen Internetbetrügern zum Opfer, die mit hohen Gewinnen locken. „Täter kontaktieren potenzielle Anlegerinnen und Anleger telefonisch, per E-Mail oder über soziale Medien und versprechen hohe Gewinne bei geringem Risiko“, beschreibt die Polizei das Muster.

Einmal am Haken werden die Opfer dazu überredet, Geld auf ausländische Konten zu überweisen oder auf Kryptoplattformen zu transferieren. „Häufig verschaffen sich die Täter zusätzlich Zugriff auf Geräte oder Online-Banking mittels Fernwartungssoftware“, warnt die Polizei. „Angebliche Gewinne werden nur vorgetäuscht, um weitere Einzahlungen zu erzwingen.“

Tipps der Polizei

  • Misstrauen bei unerwarteter Kontaktaufnahme
  • Keine unrealistischen Versprechen glauben
  • Anbieter prüfen, genau nachrecherchieren
  • Keine sensiblen Daten weitergeben
  • Keinen Fernzugriff zulassen
  • Vorsicht bei Überweisungen auf ausländische Konten oder Kryptoplattformen
  • Sich nicht zu schnellen Entscheidungen drängen lassen
  • Bewertungen oder Promi-Werbung kritisch sehen
  • Vorsicht bei Angeboten, das Geld zurückzubekommen
  • Im Verdachtsfall sofort zur Polizei

Meistens kommt es zu keinen Auszahlungen, außer um das Opfer zu noch höheren Überweisungen zu überreden. „Es droht Totalverlust. In manchen Fällen werden Opfer später erneut kontaktiert, etwa mit dem Versprechen, verlorenes Geld gegen Gebühr zurückzuholen“, wird das perfide Vorgehen beschrieben. Wie so oft gilt auch im Internet das Motto: Wenn etwas zu schön erscheint, um wahr zu sein, dann ist es vermutlich nicht wahr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
„Gewaltsamer“ Überfall
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Düstere Wolken hängen derzeit über dem britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street ...
Epstein-Affäre
Nun rollt weiterer Kopf in britischer Regierung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
276.906 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
267.212 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
140.673 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Kärnten
Die Polizei warnt
Aktien, Gold, Krypto: Betrüger treiben ihr Unwesen
Trotz langer Unterzahl
WAC zittert sich zu Unentschieden – hier im Video
Krone Plus Logo
Einst im Europacup
Mit 100.000 Euro: Dieser Klub will in die 2. Liga
Siebente wartet schon
Sechs Generationen im Zeichen des Schuhemachens
Krone Plus Logo
Gewerkschaft fordert
Wird Transferfenster bei Austria-Konkurs geöffnet?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf