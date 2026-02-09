Aktien, Gold, Krypto: Betrüger treiben ihr Unwesen

Meistens kommt es zu keinen Auszahlungen, außer um das Opfer zu noch höheren Überweisungen zu überreden. „Es droht Totalverlust. In manchen Fällen werden Opfer später erneut kontaktiert, etwa mit dem Versprechen, verlorenes Geld gegen Gebühr zurückzuholen“, wird das perfide Vorgehen beschrieben. Wie so oft gilt auch im Internet das Motto: Wenn etwas zu schön erscheint, um wahr zu sein, dann ist es vermutlich nicht wahr.