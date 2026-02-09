Aktien, Gold, Krypto: Betrüger treiben ihr Unwesen

Hohe Gewinne, geringes Risiko und unter dem Deckmantel von echten Unternehmen und Behörden – so ködern Internetbetrüger ihre Opfer. Und damit sind sie immer öfter erfolgreich. Daher mahnt die Polizei zu mehr Vorsicht.
Und plötzlich sind Hunderttausende Euro weg! Immer wieder fallen Kärntnerinnen und Kärntner fiesen Internetbetrügern zum Opfer, die mit hohen Gewinnen locken. „Täter kontaktieren potenzielle Anlegerinnen und Anleger telefonisch, per E-Mail oder über soziale Medien und versprechen hohe Gewinne bei geringem Risiko“, beschreibt die Polizei das Muster.
Einmal am Haken werden die Opfer dazu überredet, Geld auf ausländische Konten zu überweisen oder auf Kryptoplattformen zu transferieren. „Häufig verschaffen sich die Täter zusätzlich Zugriff auf Geräte oder Online-Banking mittels Fernwartungssoftware“, warnt die Polizei. „Angebliche Gewinne werden nur vorgetäuscht, um weitere Einzahlungen zu erzwingen.“
Meistens kommt es zu keinen Auszahlungen, außer um das Opfer zu noch höheren Überweisungen zu überreden. „Es droht Totalverlust. In manchen Fällen werden Opfer später erneut kontaktiert, etwa mit dem Versprechen, verlorenes Geld gegen Gebühr zurückzuholen“, wird das perfide Vorgehen beschrieben. Wie so oft gilt auch im Internet das Motto: Wenn etwas zu schön erscheint, um wahr zu sein, dann ist es vermutlich nicht wahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.