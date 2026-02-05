Three Italians in the lead
Handbrakes applied in second downhill training
The second downhill training run in Bormio was dominated by handbrakes. Many stars did not take any risks and slowed down early on. The top three places were taken by Italians Mattia Casse, Florian Schieder, and Giovanni Franzoni. The best Austrian was Stefan Babinsky in eleventh place.Daniel Hemetsberger crashed.
Behind Casse were two more Italians, Florian Schieder (+0.45 seconds) and Giovanni Franzoni (0.87). Stefan Babinsky (1.74), Vincent Kriechmayr (1.83), and Raphael Haaser (1.85) took places eleven to 13. Marco Odermatt (23rd) and Franjo von Allmen (26th) took an even more leisurely approach.
Here are the results in detail
After two training sessions, there was a day of rest
Hardly any of the top favorites revealed their cards for Saturday's downhill (11:30 a.m./in the Sportkrone.at ticker). The third training session was initially scheduled for Friday. Most athletes assumed that it would be canceled and there would be a day of rest, especially in view of the forecast rain.
"If there's a training session, I'll be at the start. If not, I can analyze today's results," said Kriechmayr. Even before studying the video, which Kriechmayr says takes him about 45 minutes, he knew: "I definitely need to improve before the race."
This article has been automatically translated,
read the original article here.
