Bildungspsychologin: „Lehrpläne stark entrümpeln“

Mehr Teamarbeit benötigt

Die jungen Menschen müssten laut der Bildungspsychologin in der Schule auch rasch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Denn das würde im späteren Berufsleben auch ständig gefordert. Außerdem solle die „Zusammenarbeit in Teams“ geübt werden - auch das ist für das weitere Leben wichtig. Der Umstand, dass aufgrund des Lehrkräftemangels derzeit oft noch auszubildende Junglehrer im 3. oder 4. Ausbildungssemester bereits in den Klassen stehen, könne „nicht funktionieren“.