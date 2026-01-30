Grazer Stadion: Die ersten Weichen sind gestellt

Im Gemeinderatswahljahr kommt – auch aufgrund des immer größer werdenden Drucks durch den SK Sturm und den GAK – endlich Bewegung in das Projekt Grazer Stadion. Die Stadt hat vor zwei Wochen ihr neues Konzept vorgestellt: ein Um- und Ausbau auf 20.000 Plätze um 60 bis 70 Millionen Euro. Das ist deutlich kleiner als die große Variante der im Vorjahr vorgestellten Machbarkeitsstudie (150 Millionen Euro), sollte aber reichen, um internationale Spiele in Graz zu ermöglichen.