Grazer Stadion: Die ersten Weichen sind gestellt

Die dringend notwendige Modernisierung des Liebenauer Stadions ist einen kleinen Schritt näher gerückt: Nach einer Besprechung zwischen Stadt, Land und Vereinen ist ein Gemeinderatsbeschluss im Februar fix. Bis zum Baubeginn ist es aber noch ein weiter Weg.
Im Gemeinderatswahljahr kommt – auch aufgrund des immer größer werdenden Drucks durch den SK Sturm und den GAK – endlich Bewegung in das Projekt Grazer Stadion. Die Stadt hat vor zwei Wochen ihr neues Konzept vorgestellt: ein Um- und Ausbau auf 20.000 Plätze um 60 bis 70 Millionen Euro. Das ist deutlich kleiner als die große Variante der im Vorjahr vorgestellten Machbarkeitsstudie (150 Millionen Euro), sollte aber reichen, um internationale Spiele in Graz zu ermöglichen.
Die Kosten sollen sich die Stadt Graz und das Land Steiermark teilen, die Vereine betreiben das Stadion dann inklusive der Vermarktungs- und Schankrechte gegen eine noch nicht festgelegte Jahrespacht. Am Freitag fand im Rathaus ein Arbeitsgespräch zwischen der Rathauskoalition (KPÖ, Grüne, SPÖ), der Finanz- und Baudirektion, den Stadträten Kurt Hohensinner (ÖVP) und Claudia Schönbacher (KFG) sowie Vertretern der beiden Vereine und erstmals auch des Landes statt.
Gemeinderatsbeschluss am 12. Februar
Man habe sich darauf verständigt, den Vorschlag der Stadt weiterzuverfolgen, hieß es danach. Am 12. Februar soll der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fassen. Danach wird der bestehende Lenkungsausschuss seine Arbeit fortsetzen, auch das Land Steiermark soll eng eingebunden sein.
Die Machbarkeitsstudie wird „redimensioniert“, die technische Umsetzung soll geklärt und ein Betriebskonzept erarbeitet werden. Für Mai ist dann der Planungsbeschluss im Gemeinderat vorgesehen – rechtzeitig vor der Wahl, die entweder im Juni oder im September stattfinden wird. Baubeginn? Nicht vor 2027.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.