Nächster russischer Politiker in den Tod gestürzt

Im April war der frühere Vizechef der Gazprombank, Wladislaw Awajew, tot mit seiner Frau und seiner Tochter in seiner Wohnung in Moskau gefunden worden. Ermittlerinnen und Ermittler teilten mit, der 51-Jährige habe seine Familie und sich selbst getötet. Bewohnerinnen und Bewohner zweifeln diese Version jedoch an.