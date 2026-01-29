Dramatischer Jobverlust: Ausweg in rot-weiß-rot

Bundesvergabegesetz stützt Vorhaben

Rechtlich gestützt wird das Vorhaben durch ein neues Bundesvergabegesetz, das mit 1. März in Kraft tritt. „Das Geld muss bei unseren Unternehmen ankommen. Es geht nicht um Protektionismus oder Populismus, sondern um kleine und mittlere Betriebe. Sie sind es, die nicht nur Lehrlinge und ältere Arbeitnehmer beschäftigen, sondern auch Mitarbeiter, die sich bei Feuerwehr, Rettung oder anderen Organisationen engagieren. Das gehört belohnt und berücksichtigt“, wurde betont.