Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionale Vergabe

Dramatischer Jobverlust: Ausweg in rot-weiß-rot

Tirol
29.01.2026 16:00
Zeigten einen Ausweg aus der Job-Krise im Bausektor auf: Vize- und Bundesinnungsmeister Anton ...
Zeigten einen Ausweg aus der Job-Krise im Bausektor auf: Vize- und Bundesinnungsmeister Anton Rieder (l.), GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch und Vergabe-Experte Martin Schiefer.(Bild: Philipp Neuner)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Die Rezession kostete bislang 17.500 Arbeitsplätze am Bau, rechnete die Gewerkschaft Bau-Holz in Innsbruck vor und zeigte einen möglichen Ausweg aus der Krise auf: Auftragsvergabe an heimische Unternehmen anstatt ausländische Subfirmen. 

0 Kommentare

Mehr als 17.500 Bauarbeiter verloren seit 2021 krisenbedingt ihren Job – „dem Bau nachgeordnete Branchen noch gar nicht eingerechnet“, zeigten SPÖ-NR Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz, und WK-Vizepräsident Anton Rieder gestern in Innsbruck auf. „Eine Erholung sehen wir auf den Baustellen nicht, nach wie vor steigen die Arbeitslosenzahlen“, gaben sie zu bedenken.

Den Sparkurs der Bundesregierung unterstützen die beiden Sozialpartner. „In dieser schwierigen Lage kommt es daher besonders darauf an, wie die vorhandenen Mittel von rund 70 Milliarden Euro pro Jahr eingesetzt werden.“

„Wer billig kauft, kauft teuer“
Muchitsch, Rieder und Vergabe-Experte Martin Schäfer haben eine ganz klare Vorstellung davon, wie das bewerkstelligt werden könnte: Und zwar durch die Strategie „rot-weiß-rot bauen“. Das bedeutet, Auftragsvergaben im öffentlichen Sektor (Land, Gemeinden, Gemeinnützige Bauträger) so zu koordinieren, dass regionale Unternehmen zum Zug kommen und nicht ausländische Subunternehmer.

Zitat Icon

Das Geld muss bei unseren Unternehmen ankommen. Es geht nicht um Protektionismus oder Populismus, sondern um kleine und mittlere Betriebe.

SPÖ-NR Josef Muchitsch

Bundesvergabegesetz stützt Vorhaben
Rechtlich gestützt wird das Vorhaben durch ein neues Bundesvergabegesetz, das mit 1. März in Kraft tritt. „Das Geld muss bei unseren Unternehmen ankommen. Es geht nicht um Protektionismus oder Populismus, sondern um kleine und mittlere Betriebe. Sie sind es, die nicht nur Lehrlinge und ältere Arbeitnehmer beschäftigen, sondern auch Mitarbeiter, die sich bei Feuerwehr, Rettung oder anderen Organisationen engagieren. Das gehört belohnt und berücksichtigt“, wurde betont.

Lesen Sie auch:
Tirols Wirtschaft
„Die Lage ist zwar besser, aber noch nicht gut“
08.01.2026
Gemeinnützige zur Lage
Wird das Wohnen in Tirol jemals wieder leistbarer?
10.12.2025
Rück- und Ausblick
In Tiroler Baubranche ist die Stimmung im Keller
02.04.2025

Viele Gesprächsrunden mit Städte- und Gemeindebund 
Bei Gesprächen mit Bürgermeistern soll nun über die neuen Möglichkeiten der Vergabe aufgeklärt werden. Denn in den Gemeindestuben regiere zu oft das Billigstbieter- statt dem Bestbieterprinzip, genauso wie bei den Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften.

„Leistbaren Wohnraum bauen und erhalten – mit heimischen Firmen, heimischen Materialien und fairer Arbeit. Verkehr, Energie und Netze modernisieren und rot-weiß-rot vergeben, damit die Wertschöpfung im Land bleibt. Aufträge müssen dorthin gehen, wo Arbeitsplätze gesichert werden: in Österreich!“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.226 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.186 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf