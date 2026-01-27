Olympic Games
Gasser and Karl are Austria’s flag bearers!
Von krone Sport
The two Olympic snowboard champions Anna Gasser and Benjamin Karl will lead the Austrian team as flag bearers at the Winter Games in Milan and Cortina d'Ampezzo at the opening ceremony on February 6!
This was announced by the Austrian Olympic Committee (ÖOC) on Tuesday during the farewell ceremony for the Austrian Olympic athletes in Vienna. Gasser won gold medals in Pyeongchang in 2018 and Beijing in 2022, while Karl won gold four years ago in China.
Austria's flag bearers at the Winter Olympics since 1948:
- 1948 in St. Moritz – Peter Grießler (winter pentathlon)
- 1952 in Oslo – Sepp Bradl (ski jumping)
- 1956 in Cortina d'Ampezzo – Toni Sailer (alpine skiing)
- 1960 in Squaw Valley – Norbert Felsinger (figure skating)
- 1964 in Innsbruck – Regine Heitzer (figure skating)
- 1968 in Grenoble – Emmerich Danzer (figure skating)
- 1972 in Sapporo – Manfred Schmid (luge)
- 1976 in Innsbruck – Franz Klammer (alpine skiing)
- 1980 in Lake Placid – Annemarie Moser (alpine skiing)
- 1984 in Sarajevo – Franz Klammer (alpine skiing)
- 1988 in Calgary – Leonhard Stock (alpine skiing)
- 1992 in Albertville – Anita Wachter (alpine skiing)
- 1994 in Lillehammer – Anita Wachter (alpine skiing)
- 1998 in Nagano – Emese Hunyady (speed skating)
- 2002 in Salt Lake City – Angelika Neuner (luge)
- 2006 in Turin – Renate Götschl (alpine skiing)
- 2010 in Vancouver – Andreas Linger (luge)
- 2014 in Sochi – Mario Stecher (Nordic combined)
- 2018 in Pyeongchang – Anna Veith (alpine skiing)
- 2022 in Beijing – Julia Dujmovits (snowboarding) and Benjamin Maier (bobsleigh)
- 2026 in Milan/Cortina – Anna Gasser/Benjamin Karl (both snowboarding)
This article has been automatically translated,
read the original article here.
