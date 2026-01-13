Horror-Kreuzfahrt
89 Passagiere auf Karibik-Reise an Virus erkrankt
Statt einer entspannenden Reise brachte diese Kreuzfahrt für zahlreiche Passagiere Isolation in einer kleinen Kabine. Auf der „MS Rotterdam“ hat sich innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal ein ansteckendes Virus ausgebreitet.
Die Kreuzfahrt durch die Karibik hatten sich die Gäste wohl anders vorgestellt: An Bord der „MS Rotterdam“ ist es zuletzt zu einem Ausbruch des Norovirus gekommen. Insgesamt fast 90 Passagiere haben sich mit dem hochansteckenden Virus infiziert, wie „NBC News“ berichtet.
89 Erkrankte an Bord
Das Schiff mit der Route von Fort Lauderdale (Kalifornien) nach Costa Rica, Jamaika, Kolumbien, Curaçao und weiteren Stopps legte am 28. Dezember in Kalifornien ab. Insgesamt befanden sich 3598 Personen an Bord, rund drei Viertel davon waren Passagiere. 81 Gäste und acht Besatzungsmitglieder steckten sich mit dem Virus an.
Extrem hohe Ansteckungsgefahr
Die Gefahr, sich mit dem Norovirus anzustecken, ist hoch. Nach der Ansteckung tritt die Erkrankung meist schnell auf, in der Regel zwischen sechs Stunden und zwei Tagen. Bis etwa 48 Stunden nach Abklingen der Beschwerden werden relativ viele Erreger mit dem Stuhl ausgeschieden. Aber auch bis zu zwei Wochen oder in Einzelfällen sogar noch länger können Erkrankte die Viren verbreiten und noch infektiös sein, auch wenn Erbrechen und Durchfall bereits lange abgeklungen sind.
Kranke wurden isoliert
Die Besatzung sammelte Stuhlproben und isolierte erkrankte Passagiere und Besatzungsmitglieder, so die US-Gesundheitsbehörde CDC. „Die Fälle verliefen überwiegend mild und klangen schnell wieder ab“, hieß es in der Erklärung der Reederei. Nach dem Ende der Reise sei das Schiff sofort „umfassend desinfiziert“ worden.
Zweiter Ausbruch in weniger als einem Jahr
Es handelt sich um den zweiten Norovirus-Ausbruch an Bord desselben Schiffes, der Rotterdam, innerhalb von nur elf Monaten. Wenige Tage nach dem Ablegen in Fort Lauderdale am 2. Februar wurden 169 Erkrankungen an Bord gemeldet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.