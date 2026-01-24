Debacle in Kitzbühel
Historically bad! The ÖSV’s misery continues
Long faces in the red-white-red team! On Saturday, the ÖSV achieved its worst result in skiing history in the downhill race in Kitzbühel.
Vincent Kriechmayr was the best Austrian, finishing twelfth, 1.48 seconds behind winner Giovanni Franzoi (ITA). No Austrian in the top 10 – that's never happened before in Kitzbühel! The worst result to date was in 2017, when Matthias Mayer finished eighth.
22 downhill races in a row without a win
The ÖSV's misery continues! After the disappointment on the Streif, the red-white-red team has now gone 1046 days without a victory in the downhill. They have failed to triumph in 22 races in a row in the supreme discipline, setting a new negative record.
For the fifth time in a row, no ÖSV athlete finished in the top three in the downhill – a very different outcome to what had been hoped for. While Kriechmayr and Co. were extremely frustrated, rising star Franzoni was celebrated as the "King of Kitzbühel."
