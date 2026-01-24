Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debacle in Kitzbühel

Historically bad! The ÖSV’s misery continues

Nachrichten
24.01.2026 13:14
Vincent Kriechmayr was unable to keep up with the fastest racers.
Vincent Kriechmayr was unable to keep up with the fastest racers.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Long faces in the red-white-red team! On Saturday, the ÖSV achieved its worst result in skiing history in the downhill race in Kitzbühel.

0 Kommentare

Vincent Kriechmayr was the best Austrian, finishing twelfth, 1.48 seconds behind winner Giovanni Franzoi (ITA). No Austrian in the top 10 – that's never happened before in Kitzbühel! The worst result to date was in 2017, when Matthias Mayer finished eighth.

Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

22 downhill races in a row without a win
The ÖSV's misery continues! After the disappointment on the Streif, the red-white-red team has now gone 1046 days without a victory in the downhill. They have failed to triumph in 22 races in a row in the supreme discipline, setting a new negative record.

For the fifth time in a row, no ÖSV athlete finished in the top three in the downhill – a very different outcome to what had been hoped for. While Kriechmayr and Co. were extremely frustrated, rising star Franzoni was celebrated as the "King of Kitzbühel."

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf