Bio-Gemüse und Bio-Obst verschickt in einer Box

Die Firma Veganis gibt es seit mehr als zehn Jahren und beliefert von Anfang an Supermärkte in ganz Österreich im Bio-Bereich. Der Großteil der Ware wird selbst produziert. 2024 wurde ein neues Glashaus mit 3,2 Hektar Fläche in Betrieb genommen. „Unser Ziel ist es, noch nachhaltiger und regionaler zu produzieren“, so Pilsel und Mick.