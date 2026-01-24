Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesund und Frisch

Bio-Gemüse und Bio-Obst verschickt in einer Box

Burgenland
24.01.2026 09:00
Michael Pilsel und Christoph Mick schicken Bio-Obst und Gemüse direkt zu Ihnen nach Hause.
Michael Pilsel und Christoph Mick schicken Bio-Obst und Gemüse direkt zu Ihnen nach Hause.(Bild: Veganis GmbH)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Gesundes für den Teller ganz unkompliziert? Seit 13. Jänner gibt es diverse Obst- und Gemüseboxen in Bioqualität von der Firma Veganis aus St. Andrä am Zicksee. Hervorzuheben ist die „Helden-Box“ – Ware, die sonst eher nicht im Regal landen würde, weil nicht nach „Vorschrift“ gewachsen, findet darin ihre Abnehmer. 

0 Kommentare

Die „BioVit“-Box gibt’s in fünf unterschiedlichen Varianten – und zwar Obst, Gemüse, eine Misch-Box, die Heimat-Box – darin findet sich Obst und Gemüse ausschließlich von österreichischen Betrieben und die Helden-Box – auch darin befindet sich Bio-Ware, aber eben nicht nach „Vorschrift“ gewachsen .

Geliefert wird in ganz Österreich und das entweder wöchentlich, 14-tägig oder monatlich.

„Wir schicken unsere Boxen vom Seewinkel im Burgenland bis nach Feldkirch in Vorarlberg – unseren BioVitaminen ist kein Weg zu weit“, erklären Michael Pilsel und Christoph Mick von Veganis.

Die Firma Veganis gibt es seit mehr als zehn Jahren und beliefert von Anfang an Supermärkte in ganz Österreich im Bio-Bereich. Der Großteil der Ware wird selbst produziert. 2024 wurde ein neues Glashaus mit 3,2 Hektar Fläche in Betrieb genommen. „Unser Ziel ist es, noch nachhaltiger und regionaler zu produzieren“, so Pilsel und Mick.

(Bild: Veganis GmbH)

Auch, wenn es in St. Andrä die Möglichkeit gibt in einem kleinen Selbstbedienungsladen das Gemüse jederzeit zu erstehen, möchten die Betreiber jetzt österreichweit jedermann direkten Zugang zu hochwertigem Bio-Obst und Gemüse bieten. Die Idee dahinter: Vom Feld oder dem Glashaus direkt zum Kunden nach Hause. Ausgeliefert wird ab sofort. Mehr Infos unter biovitbox.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-3° / 1°
Symbol bedeckt
Güssing
-3° / 3°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-6° / 1°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-1° / 1°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-4° / 2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
93.136 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.317 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
88.694 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Burgenland
Streit um Reha-Geld
„Das hat mit der Realität nicht mehr viel zu tun“
Tatorte in NÖ und Wien
Automatenknacker-Bande schlug Hunderte Male zu
Krone Plus Logo
Landesrat macht Druck
„Spitalspläne so rasch wie möglich umsetzen“
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Mehr Fitness als Ziel
Petition für freien Zugang zu unseren Sporthallen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf