Bio-Gemüse und Bio-Obst verschickt in einer Box

Gesundes für den Teller ganz unkompliziert? Seit 13. Jänner gibt es diverse Obst- und Gemüseboxen in Bioqualität von der Firma Veganis aus St. Andrä am Zicksee. Hervorzuheben ist die „Helden-Box“ – Ware, die sonst eher nicht im Regal landen würde, weil nicht nach „Vorschrift“ gewachsen, findet darin ihre Abnehmer.
Die „BioVit“-Box gibt’s in fünf unterschiedlichen Varianten – und zwar Obst, Gemüse, eine Misch-Box, die Heimat-Box – darin findet sich Obst und Gemüse ausschließlich von österreichischen Betrieben und die Helden-Box – auch darin befindet sich Bio-Ware, aber eben nicht nach „Vorschrift“ gewachsen .
Geliefert wird in ganz Österreich und das entweder wöchentlich, 14-tägig oder monatlich.
„Wir schicken unsere Boxen vom Seewinkel im Burgenland bis nach Feldkirch in Vorarlberg – unseren BioVitaminen ist kein Weg zu weit“, erklären Michael Pilsel und Christoph Mick von Veganis.
Die Firma Veganis gibt es seit mehr als zehn Jahren und beliefert von Anfang an Supermärkte in ganz Österreich im Bio-Bereich. Der Großteil der Ware wird selbst produziert. 2024 wurde ein neues Glashaus mit 3,2 Hektar Fläche in Betrieb genommen. „Unser Ziel ist es, noch nachhaltiger und regionaler zu produzieren“, so Pilsel und Mick.
Auch, wenn es in St. Andrä die Möglichkeit gibt in einem kleinen Selbstbedienungsladen das Gemüse jederzeit zu erstehen, möchten die Betreiber jetzt österreichweit jedermann direkten Zugang zu hochwertigem Bio-Obst und Gemüse bieten. Die Idee dahinter: Vom Feld oder dem Glashaus direkt zum Kunden nach Hause. Ausgeliefert wird ab sofort. Mehr Infos unter biovitbox.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.