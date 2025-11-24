Junger Automatenknacker bedrohte Polizisten

Ein vermummter „Aufpasser“ hat Sonntagfrüh eine Polizeistreife direkt zu einem Jugendlichen geführt, der einen Zigarettenautomaten knacken wollte. Der 16-Jährige bedrohte daraufhin einen Polizisten – Festnahme!
Mit einer Sturmhaube am Kopf war der Jugendliche am Bahnhofsplatz in Mödling einer Fußstreife aufgefallen. Für die Beamten war sofort klar: Hier verrichtet jemand einen Aufpasserdienst. Wenig später hörten die Uniformierten schon laute Geräusche, die direkt vom Bahnhofsgelände kamen.
Tritte und Schläge
Dort sahen die Polizisten einen weiteren vermummten Jugendlichen. Er versuchte gerade mit Tritten und Schlägen, die Münzkassette eines Zigarettenautomaten aufzubrechen – direkt neben einer 19-Jährigen, die das Geschehen beobachtete.
Gefährliche Drohung
Die Beamten nahmen die 16 und 17 Jahre alten Burschen fest und mussten sich dabei einiges anhören. Vor allem der Jüngere der beiden soll einen Beamten gefährlich bedroht haben. Bei der Einvernahme zeigten sie sich teilweise geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die 19-Jährige war geständig und wurde angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.