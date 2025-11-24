Junger Automatenknacker bedrohte Polizisten

Gefährliche Drohung

Die Beamten nahmen die 16 und 17 Jahre alten Burschen fest und mussten sich dabei einiges anhören. Vor allem der Jüngere der beiden soll einen Beamten gefährlich bedroht haben. Bei der Einvernahme zeigten sie sich teilweise geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die 19-Jährige war geständig und wurde angezeigt.