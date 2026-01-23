Nächster Aufreger im Rathaus, Arni beim Stanglwirt

Nächster Aufreger im Wiener Rathaus: Warum eine SPÖ-Gemeinderätin erneut für Diskussionen sorgt. UND: Das Hahnenkamm-Wochenende rückt näher – und in Kitzbühel läuft der Society-Trubel schon auf Hochtouren. Mittendrin: Arnold Schwarzenegger! Im Stanglwirt traf er gestern zahlreiche Stars und sorgte mit einer besonderen Aktion für Aufsehen – er versteigerte eine private Trainingsstunde. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.