Need surgery
Double misfortune for Rapid! M’Buyi & Schaub injured
Von krone Sport
Double bad news for SK Rapid! Claudy M'Buyi and Louis Schaub, two offensive players, have suffered serious injuries just before the start of the second half of the season and will be out of action for the Hütteldorf team for a long time.
"Louis Schaub suffered a torn collateral ligament in his knee during the last training session at the training camp in Benidorm, as an MRI scan in Vienna at the beginning of the week unfortunately confirmed. Claudy Mbuyi, who played 45 minutes in Sunday's friendly against Györ, was also diagnosed with a meniscus injury after an MRI scan," Rapid announced in a press release on Wednesday.
