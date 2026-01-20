Bound corpse
Linz real estate agent died of traumatic brain injury
The body of the man found dead on Monday, bound by his hands and feet in his bathtub, was covered in bruises and other injuries. An autopsy also clarified the cause of death: the 49-year-old is believed to have died from severe traumatic brain injury.
It is still unclear who could have tortured the real estate agent in this manner on Sunday night. The police remained tight-lipped on Tuesday. Any suspects have not yet been questioned.
What is certain is that the 49-year-old had suffered severe injuries, which are believed to have been caused by blunt force trauma. The businessman, who lived alone in the attic apartment on Harrachstraße in Linz, was found dead by his brother on Monday afternoon.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
