Eis frei für größten Eislaufplatz des Kontinents

Bis zu 300 Arbeiter aus 60 verschiedenen Firmen arbeiten hier gleichzeitig, und schafften in wenigen Tagen wieder eine beeindruckende Eislandschaft. Auch der Stadtchef zeigte sich beeindruckt: „Der Wiener Eistraum ist seit 30 Jahren ein Aushängeschild für Wien und ein Ort, an dem Bewegung, Begegnung und Lebensqualität zusammenkommen.“ Gerade in der Jahreszeit, wo der Tourismus vielleicht einen kleinen Hänger hat, sei der Eistraum ein wichtiger Impuls, legt Ludwig nach. Denn Befragungen von Wien-Gästen würden zeigen: Viele Besucher aus dem Ausland kommen extra wegen des Eistraums nach Wien. Auch Stadträtin Novak sprach von einer „wichtigen Wertschöpfung für Betriebe in der Branche.“