10.000 Quadratmeter

Eis frei für größten Eislaufplatz des Kontinents

Wien
20.01.2026 17:00
Nach dem Einbruch der Dunkelheit funkeln die Lichter rund um den Eistraum am Rathausplatz ...
Nach dem Einbruch der Dunkelheit funkeln die Lichter rund um den Eistraum am Rathausplatz besonders schön, fast schon magisch.(Bild: David Bohmann)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Kein Winter in Wien ohne den beliebten Eistraum: Der Rathausplatz verwandelt sich für die nächsten Wochen für Hunderttausende Besucher wieder in eine gigantische Eisfläche. Die mittlerweile auch zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der Stadt geworden ist

Begonnen hat alles ganz klein. Im Jahr 1996, mit einer Eisfläche in der Größe eines Eishockeyfeldes vor dem Rathaus. 30 Jahre später ist der Wiener Eistraum auf riesige 10.000 Quadratmeter angewachsen. Mit inzwischen sieben Eisflächen. Sechs davon zusammenhängend, sowie dem spektakulären „Sky Rink“ im ersten Stock, der sich seit vergangenem Jahr über die gesamte Breite des Rathausplatzes zieht.

Der traditionsreiche Wiener Eistraum ist zu einem fixen Bestandteil des Winters geworden, der in ...
Der traditionsreiche Wiener Eistraum ist zu einem fixen Bestandteil des Winters geworden, der in dieser Größe und Form weltweit seinesgleichen sucht.(Bild: Zwefo)

Heute zählt der Eistraum zu den drei größten mobilen Eislaufplätzen Europas, der pro Saison mehrere Hunderttausend Besucher aus dem In- und Ausland anlockt. Und jetzt ist es wieder so weit.

300 Arbeiter schafften eine Eisarena der Superlative
Ab übermorgen, Donnerstag, geht die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Eislaufveranstaltung in seine bereits 31. Saison. Anlässlich der bevorstehenden Eröffnung besichtigen Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadträtin Barbara Novak (beide SPÖ) Dienstagvormittag die laufenden Aufbauarbeiten.

Finanzstadträtin Barbara Novak und Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ) besuchten am ...
Finanzstadträtin Barbara Novak und Bürgermeister Michael Ludwig (beide SPÖ) besuchten am Dienstagvormittag die aufwendigen Aufbauarbeiten am Rathausplatz.(Bild: Zwefo)

Bis zu 300 Arbeiter aus 60 verschiedenen Firmen arbeiten hier gleichzeitig, und schafften in wenigen Tagen wieder eine beeindruckende Eislandschaft. Auch der Stadtchef zeigte sich beeindruckt: „Der Wiener Eistraum ist seit 30 Jahren ein Aushängeschild für Wien und ein Ort, an dem Bewegung, Begegnung und Lebensqualität zusammenkommen.“ Gerade in der Jahreszeit, wo der Tourismus vielleicht einen kleinen Hänger hat, sei der Eistraum ein wichtiger Impuls, legt Ludwig nach. Denn Befragungen von Wien-Gästen würden zeigen: Viele Besucher aus dem Ausland kommen extra wegen des Eistraums nach Wien. Auch Stadträtin Novak sprach von einer „wichtigen Wertschöpfung für Betriebe in der Branche.“

Noch ist der Eistraum eine Großbaustelle. Doch ab morgen kann hier wieder auf 10.000 ...
Noch ist der Eistraum eine Großbaustelle. Doch ab morgen kann hier wieder auf 10.000 Quadratmeter gekuft werden.(Bild: Zwefo)

Der Eistraum ist übrigens der einzige Eislaufplatz weltweit, der sich über zwei Ebenen erstreckt und dient längst als internationales Vorbild. Von Dresden bis San Francisco haben sich Städte in aller Welt von seiner visionären Umsetzung inspirieren lassen. Der Gorki-Park in Moskau (Russkland) ist mit seinen über 18.000 Quadratmetern eine der größten künstlichen Eislaufbahnen der Welt. Mit über 7,8 Kilometern Länge gilt der Rideau-Kanal in Ottawa (Kanada) als größte natürliche Eisbahn des Globus.

Besucherrekord könnte heuer getoppt werden
2025 wurden in den fünfeinhalb Wochen rund 770.000 Besuche gezählt, das waren etwa 70.000 Besucher mehr als 2024, und das, obwohl die Veranstaltung nur 39 Tage geöffnet hatte. In diesem Jahr steht der Eistraum an insgesamt 46 Tagen – eine Woche länger als im Vorjahr – täglich von 10 bis 22 Uhr offen. Der Besucherrekord könnte heuer also noch getoppt werden. 

540.000 Kilometer

haben 45.000 Kinder beim Eistraum 2025 zusammen auf dem Eis zurückgelegt – fast die eineinhalbfache Distanz der Erde zum Mond.

Für Erwachsene kostet der Eintritt dieses Jahr 9,50 Euro, Kinder sind um 6,70 Euro dabei. Saisonkarten sind heuer aber nicht mehr im Programm. „Die geringe Nachfrage der vergangenen Jahre stand für uns leider nicht im Verhältnis zum erhöhten technischen und organisatorischen Aufwand, den wir damit haben“, heißt es dazu vom Stadt Wien Marketing. Die Gültigkeitsdauer der gekauften Eislauftickets beläuft sich auf 4 Stunden und startet ab der Ticketentwertung. In dieser Zeitspanne können die Eisflächen so oft wie man will genutzt werden.

Für den Spaß auf dem Eis wurde auch heuer wieder extra eine Kopie des Rathausmannes aufgestellt. Dieser ist mit Lanze rund 5,40 Meter groß und hat Schuhgröße 63. Die Skulptur zeigt das Original des Rathausmannes, der an der Spitze des Rathausturms steht. Am Eröffnungstag können sich Besucher gegen 19 Uhr auf eine Eröffnungsshow auf der großen Eisfläche vor dem Rathaus freuen.

