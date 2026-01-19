E-Scooter-Lenker bei Kollision mit Pkw verletzt

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Polling in Tirol! Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Auto wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. Der Mann wurde in die Klinik gebracht.
Gegen 13.45 Uhr war der 27-jährige Syrer in der Gewerbezone von Polling mit einem E-Scooter unterwegs. Doch aus bisher unbekannter Ursache kam es zur Kollsion mit dem Auto eines 35-jährigen Österreichers.
Pkw-Lenker hatte dringenden Arzttermin
Nach Angaben der Polizei blieb der Pkw-Lenker zunächst an der Unfallstelle, leistete Hilfe und kümmerte sich um den Verletzten. Anschließend verließ er den Unfallort, da er nach eigenen Angaben einen dringenden Arzttermin wahrnehmen musste. „Zuvor hatte er einer zufällig anwesenden Passantin seine persönlichen Daten übergeben“, so die Exekutive.
Schwere Verletzung am Fuß
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der E-Scooter-Fahrer erlitt eine schwere Fußverletzung und musste von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.
