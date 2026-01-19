Millions in debt
Swarovski winery has gone bankrupt
The Argentine winery Bodegas Norton—not only one of the largest in the country, but also owned by the Swarovski family—is insolvent. According to Argentine media, the mountain of debt amounts to the equivalent of around 38 million euros.
It is one of Argentina's largest wineries and is Austrian-owned. Bodegas Norton is managed by a private foundation, 60 percent of which is owned by Diana Langes-Swarovski and 40 percent by her stepbrother Michael Halstrick.
Debt
With debts of around 38 million euros, the winery is now bankrupt, according to wine magazine "Wine-Searcher." Halstrick, who had managed the winery for more than 30 years, is said to have been forced out of the company in 2023, according to Argentine media reports.
He further explains that his siblings tried to "take complete control and plunder Bodegas Norton." Under his sister's management, the winery's debts are said to have risen from 12 to over 38 million euros in less than two years.
Argentina's entire wine industry is suffering
According to Argentine media, however, the winery, like Argentina's entire wine industry, is also suffering from declining domestic wine consumption, weaker exports abroad, high inflation, and sharply increased production costs.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
