Betrunkener kracht mit Auto gegen Anpralldämpfer

Eine „Schnapsidee“ wurde einem 51-jährigen Kroaten am Sonntagabend in Innsbruck zum Verhängnis. Der Mann setzte sich angetrunken ans Steuer seines Autos und krachte auf der A12 Inntalautobahn gegen einen Anpralldämpfer. Der Lenker erlitt Verletzungen – seinen Führerschein ist er jetzt wohl für längere Zeit los.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 18 Uhr. Der 51-jährige Kroate sei mit seinem Auto auf der A12 in Richtung Arlberg unterwegs gewesen, als er bei Innsbruck-Ost plötzlich die Kontrolle verloren haben dürfte. Das Fahrzeug kam von der Fahrspur ab und krachte bei der Autobahnausfahrt gegen einen Anpralldämper, berichtete die Polizei.
Lenker verletzt in Klinik
Der Lenker erlitt durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der alarmierten Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Pkw sei Totalschaden entstanden.
Alkotest verlief positiv
Brisant: Ein beim 51-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv. „Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen“, hieß es vonseiten der Exekutive abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.