Betrunkener kracht mit Auto gegen Anpralldämpfer

Ereignet hat sich der Unfall gegen 18 Uhr. Der 51-jährige Kroate sei mit seinem Auto auf der A12 in Richtung Arlberg unterwegs gewesen, als er bei Innsbruck-Ost plötzlich die Kontrolle verloren haben dürfte. Das Fahrzeug kam von der Fahrspur ab und krachte bei der Autobahnausfahrt gegen einen Anpralldämper, berichtete die Polizei.