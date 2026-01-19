Vorteilswelt
Führerschein futsch

Betrunkener kracht mit Auto gegen Anpralldämpfer

Tirol
19.01.2026 12:22
Ein Alkotest verlief positiv (Symbolbild).
Ein Alkotest verlief positiv (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Eine „Schnapsidee“ wurde einem 51-jährigen Kroaten am Sonntagabend in Innsbruck zum Verhängnis. Der Mann setzte sich angetrunken ans Steuer seines Autos und krachte auf der A12 Inntalautobahn gegen einen Anpralldämpfer. Der Lenker erlitt Verletzungen – seinen Führerschein ist er jetzt wohl für längere Zeit los.

Ereignet hat sich der Unfall gegen 18 Uhr. Der 51-jährige Kroate sei mit seinem Auto auf der A12 in Richtung Arlberg unterwegs gewesen, als er bei Innsbruck-Ost plötzlich die Kontrolle verloren haben dürfte. Das Fahrzeug kam von der Fahrspur ab und krachte bei der Autobahnausfahrt gegen einen Anpralldämper, berichtete die Polizei.

Lenker verletzt in Klinik
Der Lenker erlitt durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit der alarmierten Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Pkw sei Totalschaden entstanden.

Alkotest verlief positiv
Brisant: Ein beim 51-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv. „Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen“, hieß es vonseiten der Exekutive abschließend.

Tirol

