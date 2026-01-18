Feller almost falls in the snow – and falls back

Norway's Atle Lie McGrath won the World Cup slalom in Wengen, just as he did last year. The halfway leader had led a Norwegian triple victory in 2025, and this time he clearly prevailed over Norwegian-born Lucas Pinheiro Braathen (BRA) and teammate Henrik Kristoffersen. The Austrian slalom team remained without a podium finish in the seventh race of the season. The best ÖSV skier was Michael Matt in seventh place.