Seventh in Wengen
Feller almost falls in the snow – and falls back
Norway's Atle Lie McGrath won the World Cup slalom in Wengen, just as he did last year. The halfway leader had led a Norwegian triple victory in 2025, and this time he clearly prevailed over Norwegian-born Lucas Pinheiro Braathen (BRA) and teammate Henrik Kristoffersen. The Austrian slalom team remained without a podium finish in the seventh race of the season. The best ÖSV skier was Michael Matt in seventh place.
Manuel Feller fell back from seventh to eleventh place. Behind Adrian Pertl (14th), Joshua Sturm achieved his best slalom result in 16th place. Fabio Gstrein (20th) is still waiting for his first single-digit result in the Olympic winter.
The result:
"Good performance"
"Sixth place would have been possible. Otherwise, the gap after the first run was simply too big," said Matt, who was eleventh in the first run, on ORF. "That was a good performance considering that I started twice in the middle."
