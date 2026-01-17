Rettenegger betrieb auch mit „Blech“ Eigenwerbung

Schon das Springen war vielversprechend, standen doch beim Weltcup-Compact in Oberhof (D) fünf Österreicher unter den besten Sieben. Im folgenden Langlaufen sicherte sich der Tiroler Johannes Lamparter Rang zwei. Dahinter verlor der Salzburger Stefan Rettenegger den Zielsprint, wurde Vierter.
Die Ausgangslage war im vorletzten Bewerb – am Sonntag folgt noch ein Gundersen – knackig. Immerhin liegen neun Österreicher unter den besten 30 im Weltcup. Aber nur drei können zu den Winterspielen nach Italien fahren. Gesamtweltcup-Dominator Johannes Lamparter sollte gesetzt sein, musste sich in der Thüringer Landstadt am Samstag nur dem Norweger Jens Luraas Oftebro geschlagen geben. Dahinter setzte sich Oftebro-Bruder Einar Luraas im Zielsprint gegen Stefan Rettenegger durch.
„Leichtigkeit fehlt noch etwas“
Entsprechend schwang beim 23-jährigen Pongauer danach Enttäuschung mit. Aber: „Im Springen ist was weitergegangen, das haben wir uns wirklich Schritt für Schritt hart erarbeitet. Die Leichtigkeit fehlt noch etwas, aber mit den Sprüngen bin ich schon mal sehr zufrieden. Das nehme ich von heute mit.“
Derweil fing der zweifache Saisonsieger Thomas Rettenegger im Laufen Sprung-Sieger Franz Josef Rehrl (10.) noch ab und wurde Sechster. Während Thomas als Weltcup-Dritter auch mit Olympia spekulieren darf, stand Stefan zuletzt noch im Fernduell mit Rehrl und Martin Fritz, machte zuletzt aber ordentlich Boden gut und liegt als Achter klar vor seinen Rivalen.
Siebter Sieg im achten Bewerb
Bei den Damen siegte indes Ida Marie Hagen aus Norwegen auch im siebten von bislang acht Saison-Weltcups. Beste Österreicherin wurde Lisa Hirner als Sechste, die Salzburgerin Claudia Purker landete auf Rang 18. Am Sonntag steht noch je ein Bewerb in Oberhof an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.