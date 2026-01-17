Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nordische Kombination

Rettenegger betrieb auch mit „Blech“ Eigenwerbung

Salzburg
17.01.2026 15:23
Stefan Rettenegger machte zuletzt im Weltcup Boden gut.
Stefan Rettenegger machte zuletzt im Weltcup Boden gut.(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schon das Springen war vielversprechend, standen doch beim Weltcup-Compact in Oberhof (D) fünf Österreicher unter den besten Sieben. Im folgenden Langlaufen sicherte sich der Tiroler Johannes Lamparter Rang zwei. Dahinter verlor der Salzburger Stefan Rettenegger den Zielsprint, wurde Vierter.

0 Kommentare

Die Ausgangslage war im vorletzten Bewerb – am Sonntag folgt noch ein Gundersen – knackig. Immerhin liegen neun Österreicher unter den besten 30 im Weltcup. Aber nur drei können zu den Winterspielen nach Italien fahren. Gesamtweltcup-Dominator Johannes Lamparter sollte gesetzt sein, musste sich in der Thüringer Landstadt am Samstag nur dem Norweger Jens Luraas Oftebro geschlagen geben. Dahinter setzte sich Oftebro-Bruder Einar Luraas im Zielsprint gegen Stefan Rettenegger durch.

„Leichtigkeit fehlt noch etwas“
Entsprechend schwang beim 23-jährigen Pongauer danach Enttäuschung mit. Aber: „Im Springen ist was weitergegangen, das haben wir uns wirklich Schritt für Schritt hart erarbeitet. Die Leichtigkeit fehlt noch etwas, aber mit den Sprüngen bin ich schon mal sehr zufrieden. Das nehme ich von heute mit.“

Lesen Sie auch:
Mirjam Puchner hatte mit dem Nebel zu kämpfen.
Frust nach Nebel-Fahrt
Puchner: „Ich habe nicht einmal das Tor gesehen“
17.01.2026
Weltcup in Zhangjiakou
Lisa Eder bei Prevc-Sieg in China erneut Neunte
17.01.2026
Drei Wochen vor Start
Kurios: Erste Olympia-Medaille für Österreich fix
17.01.2026

Derweil fing der zweifache Saisonsieger Thomas Rettenegger im Laufen Sprung-Sieger Franz Josef Rehrl (10.) noch ab und wurde Sechster. Während Thomas als Weltcup-Dritter auch mit Olympia spekulieren darf, stand Stefan zuletzt noch im Fernduell mit Rehrl und Martin Fritz, machte zuletzt aber ordentlich Boden gut und liegt als Achter klar vor seinen Rivalen.

Siebter Sieg im achten Bewerb
Bei den Damen siegte indes Ida Marie Hagen aus Norwegen auch im siebten von bislang acht Saison-Weltcups. Beste Österreicherin wurde Lisa Hirner als Sechste, die Salzburgerin Claudia Purker landete auf Rang 18. Am Sonntag steht noch je ein Bewerb in Oberhof an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
188.995 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.932 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.509 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf