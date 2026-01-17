Rettenegger betrieb auch mit „Blech“ Eigenwerbung

Die Ausgangslage war im vorletzten Bewerb – am Sonntag folgt noch ein Gundersen – knackig. Immerhin liegen neun Österreicher unter den besten 30 im Weltcup. Aber nur drei können zu den Winterspielen nach Italien fahren. Gesamtweltcup-Dominator Johannes Lamparter sollte gesetzt sein, musste sich in der Thüringer Landstadt am Samstag nur dem Norweger Jens Luraas Oftebro geschlagen geben. Dahinter setzte sich Oftebro-Bruder Einar Luraas im Zielsprint gegen Stefan Rettenegger durch.