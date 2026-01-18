Deshalb gastiert der Skizirkus nicht in Kärnten

Die Gründe liegen im jahrelangen Stillstand – und dieser ist auch politisch geprägt. Das Skigebiet steht mehrheitlich im Eigentum des Landes, damit ist Kärntens Landespolitik ein zentraler Akteur. Entscheidungen über Modernisierung und strategische Ausrichtung sind damit nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Fragen. Doch klare Linien und mutige Weichenstellungen blieben aus.