Unbekannter versucht Schüler in Auto zu locken

Mehrere Schüler berichteten an unterschiedlichen Tagen vor dem Mary Ward Schulzentrum in St. Pölten von einem Unbekannten, der versucht haben soll, sie in sein Auto zu locken. Die Polizei intensiviert die Überwachung und appelliert, im Fall der Fälle sofort den Notruf zu wählen.
Große Verunsicherung herrscht aktuell bei Eltern von Kindern, die das Mary Ward Schulzentrum in St. Pölten besuchen. Denn dort sollen binnen zwei Tagen gleich mehrere Kinder von einem Mann angesprochen worden sein. Die Polizei bestätigt auf „Krone“-Anfrage zwei Anzeigen.
Die beiden Burschen, die unterschiedliche Schulen in dem Komplex besuchen, haben beide von einem glatzköpfigen Mann berichtet, der sie in sein Auto locken wollte und auch am Schulgelände selbst unterwegs gewesen sein soll. Einem Kind versprach er Süßigkeiten, dem anderen erzählte er, die Mutter sei verletzt und er müsse es mitnehmen.
Sofort die Polizei verständigen
Die Polizei bestätigt die Anzeigen und kontrolliert die Schule aktuell verstärkt. Gleichzeitig appelliert sie auch an die Eltern: „Bitte sagt den Kindern, dass sie solche Vorfälle sofort einem Lehrer melden sollen. Dann können wir gleich reagieren.“
Appell der Exekutive
Denn die beiden Schüler hätten zwar richtig gehandelt und den Mann ignoriert, in beiden Fällen allerdings erst Stunden später daheim den Eltern davon berichtet.
Auch die Schule hat bereits reagiert. Man stehe mit der Exekutive in engem Kontakt und sensibilisiere die Kinder im Unterricht, wie mit solchen Situationen richtig umzugehen sei.
