Unbekannter versucht Schüler in Auto zu locken

Die beiden Burschen, die unterschiedliche Schulen in dem Komplex besuchen, haben beide von einem glatzköpfigen Mann berichtet, der sie in sein Auto locken wollte und auch am Schulgelände selbst unterwegs gewesen sein soll. Einem Kind versprach er Süßigkeiten, dem anderen erzählte er, die Mutter sei verletzt und er müsse es mitnehmen.