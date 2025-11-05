„Probezeit“ in der Lehre: Was zu beachten ist

Was es braucht, um einen Lehrvertrag während der Probezeit zu beenden, ob bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter zustimmen muss und ob Anspruch auf ein Lehrlingseinkommen besteht, erklärt Manuel Pfister, Experte für Jugend und Lehrausbildung in der Arbeiterkammer Steiermark, hier ganz genau.
Die Probezeit im Lehrverhältnis beträgt drei Monate. Dies gilt auch dann, wenn zumindest sechs Wochen im Betrieb ausgebildet wird und anschließend – noch während der ersten drei Monate im Lehrverhältnis – eine lehrgangsmäßige Berufsschule besucht wird. Beginnt das Lehrverhältnis zum Beispiel am 1. September, endet die Probezeit am 30. November.
Findet der lehrgangsmäßige Berufsschulbesuch bereits ab Beginn des Lehrverhältnisses statt, endet die Probezeit – nach Absolvierung des Berufsschullehrganges – mit dem Ablauf der ersten sechs Wochen der Ausbildung im Lehrbetrieb.
Der Lehrvertrag kann während der Probezeit sowohl vom Lehrling, als auch vom bzw. von der Lehrberechtigten jederzeit einseitig und ohne Angabe eines Grundes und ohne Einhaltung einer Frist oder eines Termins schriftlich aufgelöst werden.
Probezeit gilt als Lehrzeit
Löst ein minderjähriger Lehrling den Lehrvertrag während der Probezeit, müssen auch die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter zustimmen. Die Probezeit wird als Lehrzeit anerkannt. Der Lehrling muss ordnungsgemäß zum Sozialversicherungsträger angemeldet werden und hat Anspruch auf ein Lehrlingseinkommen.
Bei Fragen wendet man sich an die AK Steiermark.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.