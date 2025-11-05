„Probezeit“ in der Lehre: Was zu beachten ist

Die Probezeit im Lehrverhältnis beträgt drei Monate. Dies gilt auch dann, wenn zumindest sechs Wochen im Betrieb ausgebildet wird und anschließend – noch während der ersten drei Monate im Lehrverhältnis – eine lehrgangsmäßige Berufsschule besucht wird. Beginnt das Lehrverhältnis zum Beispiel am 1. September, endet die Probezeit am 30. November.