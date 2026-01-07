Angebot an Lehrstellen schrumpft besorgniserregend

Die aktuelle wirtschaftliche Lage stellt viele steirische Betriebe vor enorme Herausforderungen. Dies schlägt sich nun auch auf den Lehrlingsmarkt nieder. Im Vorjahr wurden insgesamt 5.088 offene Lehrstellen angeboten. Im Vergleich zu 2024 ist das ein Rückgang von 409 Stellen (-7,4 Prozent). Ausgenommen das Corona-Jahr 2024 ist das Angebot seit dem Jahr 2010 nie so niedrig gewesen. 2023 waren es sogar noch 6.000 offene Lehrstellen.