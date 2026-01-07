Angebot an Lehrstellen schrumpft besorgniserregend

Die Krise am steirischen Arbeitsmarkt hat nun auch die Lehrlinge erreicht. Im Vorjahr wurden insgesamt 5.088 offene Lehrstellen angeboten – so wenige waren es zuletzt 2010.
Die aktuelle wirtschaftliche Lage stellt viele steirische Betriebe vor enorme Herausforderungen. Dies schlägt sich nun auch auf den Lehrlingsmarkt nieder. Im Vorjahr wurden insgesamt 5.088 offene Lehrstellen angeboten. Im Vergleich zu 2024 ist das ein Rückgang von 409 Stellen (-7,4 Prozent). Ausgenommen das Corona-Jahr 2024 ist das Angebot seit dem Jahr 2010 nie so niedrig gewesen. 2023 waren es sogar noch 6.000 offene Lehrstellen.
„Die negative Entwicklung am Lehrlingsmarkt ist eine direkte Folge der angespannten wirtschaftlichen Lage“, stellt auch Karl-Heinz Snobe, Chef des steirischen AMS, klar. „Viele Betriebe reduzieren ihr Angebot mit spürbaren Folgen für die Jugendlichen. Aber: Wer heute nicht ausbildet, dem fehlen morgen die Fachkräfte. Deshalb appelliere ich an die Unternehmen, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in Ausbildung zu investieren.“
Ende Dezember 2025 hatten in der Steiermark exakt 1.249 junge Menschen noch keine Lehrstelle – ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 58,7 Prozent und der höchste Wert seit 1996! Besonders gravierend war der Rückgang des betrieblichen Ausbildungsangebots in Graz, wo es um 14,4 Prozent schrumpfte.
