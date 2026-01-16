Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Next incident

Dog mistaken for fox during hunt again: Dead

Nachrichten
16.01.2026 09:11
The hunter had fired from a raised hide (symbolic image).
The hunter had fired from a raised hide (symbolic image).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Just a few days after the death of a border collie that allegedly mistook a dog for a fox in Upper Austria and shot four-year-old "Cooper," another fatal mix-up occurred on Tuesday in Styria. During a fox hunt, a 48-year-old hunter shot a four-year-old mixed-breed dog.

0 Kommentare

The Styrian had retired to a raised hide in St. Marein im Mürztal in the evening with the plan to "hunt the large fox population, some of which were already suffering from mange." Fox bait had also been laid out there in advance for this purpose, with the knowledge of local residents, the police announced on Friday.

Dog mistaken for fox
The fatal animal drama occurred at around 7:45 p.m. The 48-year-old fired a shot from his shotgun, claiming to have spotted a fox 20 to 30 meters away. However, upon closer inspection, the fox turned out to be a husky/Australian shepherd mix.

The four-year-old dog had run away from a farm just a few hundred meters away shortly before the shot was fired. The animal had been left alone after a walk, according to the police. As the owner explained to the "Kleine Zeitung" newspaper, the dog was wearing a safety vest and a collar. 

"Accidental shot"
"The hunter himself subsequently informed the police and notified them of the accidental shot," the report continues. The man was not under the influence of alcohol. The investigation is ongoing.

Just recently, a border collie was shot by a hunter in Upper Austria. The case caused quite a stir.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf