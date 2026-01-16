Next incident
Dog mistaken for fox during hunt again: Dead
Just a few days after the death of a border collie that allegedly mistook a dog for a fox in Upper Austria and shot four-year-old "Cooper," another fatal mix-up occurred on Tuesday in Styria. During a fox hunt, a 48-year-old hunter shot a four-year-old mixed-breed dog.
The Styrian had retired to a raised hide in St. Marein im Mürztal in the evening with the plan to "hunt the large fox population, some of which were already suffering from mange." Fox bait had also been laid out there in advance for this purpose, with the knowledge of local residents, the police announced on Friday.
Dog mistaken for fox
The fatal animal drama occurred at around 7:45 p.m. The 48-year-old fired a shot from his shotgun, claiming to have spotted a fox 20 to 30 meters away. However, upon closer inspection, the fox turned out to be a husky/Australian shepherd mix.
The four-year-old dog had run away from a farm just a few hundred meters away shortly before the shot was fired. The animal had been left alone after a walk, according to the police. As the owner explained to the "Kleine Zeitung" newspaper, the dog was wearing a safety vest and a collar.
"Accidental shot"
"The hunter himself subsequently informed the police and notified them of the accidental shot," the report continues. The man was not under the influence of alcohol. The investigation is ongoing.
Just recently, a border collie was shot by a hunter in Upper Austria. The case caused quite a stir.
