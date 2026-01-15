Romina Power bezeichnet ihren Hit als „banal“

Romina Power reagierte später über soziale Netzwerke auf die Kritik. Der Begriff „banal“ sei nicht beleidigend, schrieb sie auf Instagram. Er bezeichne etwas Alltägliches oder Neutrales. Zudem kritisierte sie, dass ein einzelnes Wort aus einem längeren Gespräch herausgelöst und für eine Kontroverse genutzt worden sei. Dies sei weder korrekt noch professionell. Gleichzeitig betonte sie ihre Zuneigung zu „Felicità“: Sie singe das Lied immer noch gern, weil sie die Freude im Publikum sehe, die auch auf sie abfärbe. „Nur wer Streit und Kontroversen sucht, kann überall Bosheit sehen“, erklärte sie.