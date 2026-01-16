Womit das Burgenland bei Urlaubern punkten will

Ob sportlich oder gemütlich – das Burgenland setzt als Tourismusmarke heuer noch stärker auf wohltuende Erlebnisse in der Natur. Der Fokus liegt auf zeitgemäßen Angeboten, die sich über alle Jahreszeiten erstrecken und von Nachhaltigkeit geprägt sind.
Mitten im eiskalten Winter schickt das Burgenland sonnige Grüße von der Ferien-Messe in Wien, Österreichs größtem Marktplatz für Urlaub, Reise und Freizeit. Auf knapp 400 Quadratmetern in der Halle D hinterlassen Partner aus allen rot-goldenen Regionen bis Sonntag ihre Visitenkarte beim (Fach-)Publikum.
Reiselust ungebrochen
Entspannung ist 2026 gefragter denn je, die Reiselust der Österreicher bleibt trotz Teuerungen ungebrochen, wie namhafte Branchenkenner bestätigen – die „Krone“ berichtete. Pannonisches Lebensgefühl vermitteln „The Hopfen Swingers“ aus Neckenmarkt mit Hits aus Blasmusik, Pop und der Schlagerwelt jeden Tag von 12 bis 18 Uhr.
Nicht nur das Interesse der Urlauber wird geweckt, auch die Augen der rot-weiß-roten Touristiker sind auf das Burgenland gerichtet. Die Grundlagen, die weit über Österreich hinaus Aufmerksamkeit erregen, seien in den vergangenen Jahren dank zielgerichteter Strategien geschaffen worden, merkt Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel an.
Von Marketingprojekten bis zur Nachhaltigkeitszertifizierung
Als positive Beispiele aufgezählt werden unter anderem das flächendeckende digitale Meldewesen, die Burgenland-Card inklusive öffentlichem Verkehr, der „my burgenland“-Shop als hybrides Marketingprojekt und die landesweite Nachhaltigkeitszertifizierung, die in dieser Form einzigartig ist. Nicht zu vergessen die unnachahmlichen Werbekampagnen mit Burgschauspieler Niki Ofczarek. „Viele dieser Maßnahmen gelten heute als Referenzprojekte für andere Regionen“, so die anerkennenden Worte der Brancheninsider.
So startet das Burgenland ins Tourismusjahr 2026. „Unser Ziel ist, 12 Monate hindurch Reiseanlässe zu schaffen – in der Natur, bei Events und mit neuen Angeboten“, sagt Tunkel. Großes Potenzial sieht er beim Radfahren und Wandern. Mit dem für heuer geplanten Ausbau der Trails soll der Geschriebenstein zu einem „echten Erlebnisberg“ werden.
„Wollen weiterwachsen“
Abseits von Bad Tatzmannsdorf reifen weitere pannonische Wanderdörfer heran, um das Burgenland noch klarer als Outdoor-Destination zu positionieren. Fortgesetzt wird ebenfalls die Camping-Offensive. Extra-Impulse darf sich der langjährige Partner des ÖFB von der Fußball-WM erwarten: „Rund um das sportliche Großereignis sind Public-Viewing-Formate in Vorbereitung.“ Und die Pläne für die nächsten Jahre? „Wir wollen weiterwachsen, aber kontrolliert und bewusst“, kündigt Tunkel an.
