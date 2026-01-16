Womit das Burgenland bei Urlaubern punkten will

Von Marketingprojekten bis zur Nachhaltigkeitszertifizierung

Als positive Beispiele aufgezählt werden unter anderem das flächendeckende digitale Meldewesen, die Burgenland-Card inklusive öffentlichem Verkehr, der „my burgenland“-Shop als hybrides Marketingprojekt und die landesweite Nachhaltigkeitszertifizierung, die in dieser Form einzigartig ist. Nicht zu vergessen die unnachahmlichen Werbekampagnen mit Burgschauspieler Niki Ofczarek. „Viele dieser Maßnahmen gelten heute als Referenzprojekte für andere Regionen“, so die anerkennenden Worte der Brancheninsider.