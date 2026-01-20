Nicht nur Banden: Immer mehr „normale“ Ladendiebe

Job als Berufsdetektiv herausfordernder als gedacht

Den Job als Berufsdetektiv könne nicht jeder machen, er sei komplexer als gedacht. In einem Zimmer müsse man auf Monitoren bis zu 48 Kameras überwachen. Zusätzlich stellt jedes Geschäft Detektive vor eigene Herausforderungen. Und man brauche ein Auge dafür, wer stiehlt und wer nicht. Ihr Kollege in Wiener Neustadt hatte das Auge – und stellte den Radldieb, den er in der „Krone“ gesehen hatte.