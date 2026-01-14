Gestohlener Transporter dank GPS-Ortung gestoppt

Ein dreister Fahrzeugdiebstahl in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck hat ein schnelles Ende gefunden – und das jenseits der Staatsgrenze. Der gestohlene Transporter wurde dank moderner Technik in Südtirol aufgespürt. Der mutmaßliche Täter sitzt nun in Haft.
Der Transporter wurde in der Fritz-Pregl-Straße in Innsbruck ordnungsgemäß abgestellt. Im Laufe der Nacht schlug ein vorerst unbekannter Täter dann zu und machten sich mit dem Fahrzeug aus dem Staub.
Fahrzeug in Sterzing geortet
Als der Zulassungsbesitzer den Diebstahl bemerkte, reagierte er geistesgegenwärtig: Über das im Fahrzeug installierte GPS-Ortungssystem konnte er den Standort des Transporters lokalisieren – und dieser führte in die Nähe von Sterzing in Südtirol.
Marokkaner wurde festgenommen
Sofort wurden die Carabinieri informiert. Kurz darauf gelang es den Beamten, den gestohlenen Transporter in Sterzing anzuhalten. Am Steuer saß ein 26-jähriger Mann aus Marokko. Für ihn klickten die Handschellen: Der Lenker wurde festgenommen, das Fahrzeug sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben. Weitere Ermittlungen laufen.
