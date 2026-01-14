Gestohlener Transporter dank GPS-Ortung gestoppt

Marokkaner wurde festgenommen

Sofort wurden die Carabinieri informiert. Kurz darauf gelang es den Beamten, den gestohlenen Transporter in Sterzing anzuhalten. Am Steuer saß ein 26-jähriger Mann aus Marokko. Für ihn klickten die Handschellen: Der Lenker wurde festgenommen, das Fahrzeug sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben. Weitere Ermittlungen laufen.