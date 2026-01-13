Mysteriöser Tresor-Coup in Hotel gibt Rätsel auf

Bushido und seine Anna-Maria sind wieder ein Paar
Ein mysteriöser Diebstahl beschäftigt die Polizei im Tiroler Pitztal: Dort verschwand in den vergangenen Wochen in einem Hotel ein Tresor – bemerkt wurde das Fehlen des Safes erst jetzt. Ermittlungen laufen.
Gestohlen wurde der Tresor aus einem Büro des Hotels. Wann genau der oder die Täter zugeschlagen hat bzw. haben, ist derzeit noch völlig unklar. Jedenfalls in der Zeit zwischen 22. Dezember und 9. Jänner, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Anzeige wurde am Montag erstattet.
Fast 10.000 Euro Schaden
Der Schaden ist beträchtlich, beläuft sich laut Exekutive auf einen höheren, vierstelligen Eurobetrag. Also wohl fast 10.000 Euro. Nähere Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
