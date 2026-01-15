Rennen im Eiskanal sind wie ein Überraschungsei

Freitag startet die 18-Jährige bei der Junioren-EM in Winterberg, wo sie 2024 ihr Europacup-Debüt feierte. Da sie in dieser Kategorie heuer alle Rennen fährt, fehlt sie in der Schule. „Zwischen den Trainings Mathe zu checken, ist nicht so leicht“, lacht Baumgartner. Körperlich merkt sie den Aufwand sehr. „Es ist eine ganz andere Belastung. Oft bin ich gleich nach dem Rennen zum nächsten Rennen gefahren“, erklärt Baumgartner, die deshalb auch das Donnerstagtraining in Winterberg ausgelassen hat.