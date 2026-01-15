Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skeleton-EM

Rennen im Eiskanal sind wie ein Überraschungsei

Salzburg
15.01.2026 22:41
Sarah Baumgartner startet bei der EM in Winterberg.
Sarah Baumgartner startet bei der EM in Winterberg.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Im Skeleton-Sport geht es um Tausendstelsekunden. Das weiß auch Sarah Baumgartner, die in ihrer ersten vollen Europacupsaison alles hautnah miterlebt. Freitag kämpft sie bei der EM um Medaillen.

0 Kommentare

„Von Platz 1 bis 20 ist alles möglich“, weiß Skeleton-Talent Sarah Baumgartner. In der aktuellen Europacupsaison geht es extrem eng zu. Auf welchem Platz man am Ende landet, ist oft eine Überraschung. „Man kann es im Skeleton nie vorhersagen“, betont die Michaelbeuerin.

Viele brauchen Punkte für Olympiaquali
Mit der aktuellen Saison zeigt sie sich zufrieden. Denn: „Es fahren viele mit, die sonst normal im Weltcup fahren. Viele brauchen die Punkte für die Olympiaquali.“

Lesen Sie auch:
Lisa Eder befindet sich in starker Form.
Lisa Eder
Neue Überfliegerin im rot-weiß-roten Adlerhorst
14.01.2026
Mayr kehrt zurück
Europameister übernimmt Leitung bei den Enten
14.01.2026
Wechsel für TV-Hit
Neuer Termin für Ski-Weltcup ist einmalige Sache
14.01.2026

Freitag startet die 18-Jährige bei der Junioren-EM in Winterberg, wo sie 2024 ihr Europacup-Debüt feierte. Da sie in dieser Kategorie heuer alle Rennen fährt, fehlt sie in der Schule. „Zwischen den Trainings Mathe zu checken, ist nicht so leicht“, lacht Baumgartner. Körperlich merkt sie den Aufwand sehr. „Es ist eine ganz andere Belastung. Oft bin ich gleich nach dem Rennen zum nächsten Rennen gefahren“, erklärt Baumgartner, die deshalb auch das Donnerstagtraining in Winterberg ausgelassen hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
458.178 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
201.330 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
181.519 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf