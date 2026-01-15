Rennen im Eiskanal sind wie ein Überraschungsei

Im Skeleton-Sport geht es um Tausendstelsekunden. Das weiß auch Sarah Baumgartner, die in ihrer ersten vollen Europacupsaison alles hautnah miterlebt. Freitag kämpft sie bei der EM um Medaillen.
„Von Platz 1 bis 20 ist alles möglich“, weiß Skeleton-Talent Sarah Baumgartner. In der aktuellen Europacupsaison geht es extrem eng zu. Auf welchem Platz man am Ende landet, ist oft eine Überraschung. „Man kann es im Skeleton nie vorhersagen“, betont die Michaelbeuerin.
Viele brauchen Punkte für Olympiaquali
Mit der aktuellen Saison zeigt sie sich zufrieden. Denn: „Es fahren viele mit, die sonst normal im Weltcup fahren. Viele brauchen die Punkte für die Olympiaquali.“
Freitag startet die 18-Jährige bei der Junioren-EM in Winterberg, wo sie 2024 ihr Europacup-Debüt feierte. Da sie in dieser Kategorie heuer alle Rennen fährt, fehlt sie in der Schule. „Zwischen den Trainings Mathe zu checken, ist nicht so leicht“, lacht Baumgartner. Körperlich merkt sie den Aufwand sehr. „Es ist eine ganz andere Belastung. Oft bin ich gleich nach dem Rennen zum nächsten Rennen gefahren“, erklärt Baumgartner, die deshalb auch das Donnerstagtraining in Winterberg ausgelassen hat.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.