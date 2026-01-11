German Bundesliga
LIVE: Bayern score a flurry of goals
FC Bayern Munich rolled over VfL Wolfsburg 8-1 at the start of the spring season, celebrating their biggest win of the season in coach Vincent Kompany's 50th Bundesliga game. For the "Wolves," however, it was the biggest defeat in Bundesliga history.
Konrad Laimer and his Bayern teammates started the new year with an impressive victory on Sunday. The Munich team beat VfL Wolfsburg 8-1 (2-1) at home and extended their lead at the top of the table to eleven points ahead of Borussia Dortmund.
Luis Diaz (30th minute), Michael Olise (50th and 76th minutes), Raphael Guerreiro (68th minute), Harry Kane (69th minute) with his 20th goal of the season, and Leon Goretzka (88th minute) scored for Bayern. In front of 75,000 spectators, there were also two own goals by Wolfsburg players Kilian Fischer (5th minute) and Moritz Jenz (53rd minute).
Wimmer substituted
Only in the first half did VfL, who are threatened with relegation and had Patrick Wimmer sent off in the 64th minute, have some hope of a respectable result after Dzenan Pejcinovic's equalizer (13th minute). In the end, however, the Lower Saxony side remained winless in their 29th away game in Munich.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
