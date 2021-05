Gmünd: Frischer Wind im Lokal in Alter Burg

„Wir bieten unseren Gästen eine internationale und moderne Küche an“, freuen sich Stefanie Mayer und Christian Pirstnig, die ab 20. Mai ihre Gäste willkommen heißen. Das Gastronomen-Paar will frischen Wind in die Gemäuer der Alten Burg bringen: „Deshalb sind kulinarische Themenabende, wie beispielsweise ein Asia-Abend, geplant. Auch vegane Gerichte stehen auf der Speisekarte“, freuen sich die beiden, deren langersehnter Traum - gemeinsam ein Lokal zu betreiben - in Erfüllung gegangen ist.