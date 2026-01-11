Feller narrowly misses podium as Rassat triumphs

Austria's male skiers once again failed to make it onto the podium in the slalom in Adelboden. While Paco Rassat raced to victory on Sunday, Manuel Feller (+0.38) narrowly missed out on a podium place, finishing fifth. Behind the Frenchman, the two Norwegians Atle Lie McGrath (+0.18) and Henrik Kristoffersen (+0.20) took second and third place.