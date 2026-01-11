Son raised the alarm
Tragedy involving Austrian woman (62) at Lake Garda
Tragedy surrounding a 62-year-old woman and her husband! The couple's son raised the alarm after being unable to contact his parents for days – the two apparently lost their lives due to a defective water heater.
His worst fears were confirmed: when he was unable to contact his parents at their second home in Lonato del Garda in northern Italy for several days, the couple's son alerted the Carabinieri. The officers gained access to the accommodation – just a stone's throw from Lake Garda – and found the bodies of the 62-year-old Austrian woman and her German husband (61).
It quickly became clear that the couple had probably died of carbon monoxide poisoning – the two victims are believed to have died several days ago, according to local authorities.
Whether the accident was caused by a malfunction in the heating system or a problem with the ventilation was initially still under investigation. In any case, the house was sealed off by the authorities and a forensic examination of the bodies was ordered.
The tragic incident is one of a series of recent carbon monoxide poisonings in the province of Brescia, including the death of a three-year-old child in Calvagese della Riviera and the admission of two women to the hospital in Nuvolera.
