Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Son raised the alarm

Tragedy involving Austrian woman (62) at Lake Garda

Nachrichten
11.01.2026 06:00
The Italian Carabinieri sealed off the scene of the accident. The spa (symbolic photo) is ...
The Italian Carabinieri sealed off the scene of the accident. The spa (symbolic photo) is believed to have caused the tragedy.(Bild: Krone KREATIV/FILIPPO VENEZIA Stock A.)

Tragedy surrounding a 62-year-old woman and her husband! The couple's son raised the alarm after being unable to contact his parents for days – the two apparently lost their lives due to a defective water heater.

0 Kommentare

His worst fears were confirmed: when he was unable to contact his parents at their second home in Lonato del Garda in northern Italy for several days, the couple's son alerted the Carabinieri. The officers gained access to the accommodation – just a stone's throw from Lake Garda – and found the bodies of the 62-year-old Austrian woman and her German husband (61).

It quickly became clear that the couple had probably died of carbon monoxide poisoning – the two victims are believed to have died several days ago, according to local authorities.

The tragedy occurred behind this door – the investigation is ongoing.
The tragedy occurred behind this door – the investigation is ongoing.(Bild: EPA/FILIPPO VENEZIA)

Whether the accident was caused by a malfunction in the heating system or a problem with the ventilation was initially still under investigation. In any case, the house was sealed off by the authorities and a forensic examination of the bodies was ordered.

The Italian Carabinieri sealed off the scene of the accident. The boiler (symbolic photo) is ...
The Italian Carabinieri sealed off the scene of the accident. The boiler (symbolic photo) is believed to have caused the tragedy.(Bild: Krone KREATIV/FILIPPO VENEZIA Stock A.)

The tragic incident is one of a series of recent carbon monoxide poisonings in the province of Brescia, including the death of a three-year-old child in Calvagese della Riviera and the admission of two women to the hospital in Nuvolera.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf