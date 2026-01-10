Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alkotest verweigert

18-Jähriger nach Flucht vor der Polizei gestoppt

Tirol
10.01.2026 19:02
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: P. Huber)

Wilde Szenen in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal! Eine Streife wollte in Fügen einen Autolenker aufhalten, der durch seine Fahrweise aufgefallen war. Doch dieser ergriff die Flucht. Im Zuge einer Fahndung konnte schließlich ein 18-jähriger Deutscher als mutmaßlicher Fahrer ausgeforscht werden. Er war augenscheinlich betrunken, verweigerte aber einen Alkotest.

0 Kommentare

Beamte der Landesverkehrsabteilung führten in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht Verkehrskontrollen auf der Zillertal Straße durch. Dabei fiel ihnen ein talauswärts fahrender Wagen durch seine auffällige Fahrweise auf. Die Streife forderte den Lenker auf, anzuhalten.

Auto abgestellt und zu Fuß geflüchtet
Doch dieser ignorierte die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt unvermindert fort. „Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stellte der Fahrer sein Fahrzeug bei einem Hotel in Fügen ab und flüchtete zu Fuß“, so die Polizei.

Lesen Sie auch:
Eine Verfolgungsjagd und ein Unfall bei winterlichen Bedingungen beschäftigten die Polizei in ...
Einsätze in Osttirol
Verfolgungsjagd und Autoabsturz im Schneetreiben
10.01.2026
Das sind die Hotspots
Urlauberschichtwechsel und Schnee: Chaos droht!
10.01.2026

Führerschein abgenommen
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige rasch ausgeforscht werden: Beim Lenker handelte es sich um einen 18-jährigen Deutschen. „Er wies deutliche Symptome einer Alkoholisierung auf, verweigerte aber einen Alkotest“, heißt es seitens der Exekutive. Der Führerschein wurde dem jungen Mann abgenommen, Anzeigen folgen.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
136.390 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
114.838 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
110.721 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf