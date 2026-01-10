18-Jähriger nach Flucht vor der Polizei gestoppt

Wilde Szenen in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal! Eine Streife wollte in Fügen einen Autolenker aufhalten, der durch seine Fahrweise aufgefallen war. Doch dieser ergriff die Flucht. Im Zuge einer Fahndung konnte schließlich ein 18-jähriger Deutscher als mutmaßlicher Fahrer ausgeforscht werden. Er war augenscheinlich betrunken, verweigerte aber einen Alkotest.