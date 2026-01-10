18-Jähriger nach Flucht vor der Polizei gestoppt

Wilde Szenen in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal! Eine Streife wollte in Fügen einen Autolenker aufhalten, der durch seine Fahrweise aufgefallen war. Doch dieser ergriff die Flucht. Im Zuge einer Fahndung konnte schließlich ein 18-jähriger Deutscher als mutmaßlicher Fahrer ausgeforscht werden. Er war augenscheinlich betrunken, verweigerte aber einen Alkotest.
Beamte der Landesverkehrsabteilung führten in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht Verkehrskontrollen auf der Zillertal Straße durch. Dabei fiel ihnen ein talauswärts fahrender Wagen durch seine auffällige Fahrweise auf. Die Streife forderte den Lenker auf, anzuhalten.
Auto abgestellt und zu Fuß geflüchtet
Doch dieser ignorierte die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt unvermindert fort. „Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stellte der Fahrer sein Fahrzeug bei einem Hotel in Fügen ab und flüchtete zu Fuß“, so die Polizei.
Führerschein abgenommen
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige rasch ausgeforscht werden: Beim Lenker handelte es sich um einen 18-jährigen Deutschen. „Er wies deutliche Symptome einer Alkoholisierung auf, verweigerte aber einen Alkotest“, heißt es seitens der Exekutive. Der Führerschein wurde dem jungen Mann abgenommen, Anzeigen folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.