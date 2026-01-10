Hannah Prock wins her second World Cup victory!

"The luge was fun!"

Prock had already impressed on the track in Germany's Hochsauerland region at the beginning of December, when the World Cup made its first stop of the season in Winterberg. Thirty-four days after her first World Cup victory on December 7, the daughter of ÖRV Association President Markus Prock repeated her success on the same track. "I was a little nervous at the beginning of the training week, but then I calmed down," explained Prock. "Today I was relaxed, the luge was fun."