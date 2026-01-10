Sledding in Winterberg
Hannah Prock wins her second World Cup victory!
Luge athlete Hannah Prock has struck again in Winterberg, celebrating her second victory in the Luge World Cup!
The 25-year-old Tyrolean won on Saturday with the fastest time in both runs, finishing 0.087 seconds ahead of world champion Julia Taubitz. Prock also regained the yellow jersey as overall leader, two points ahead of the German defending champion. Her compatriot Lisa Schulte finished fourth, 0.430 seconds behind.
"The luge was fun!"
Prock had already impressed on the track in Germany's Hochsauerland region at the beginning of December, when the World Cup made its first stop of the season in Winterberg. Thirty-four days after her first World Cup victory on December 7, the daughter of ÖRV Association President Markus Prock repeated her success on the same track. "I was a little nervous at the beginning of the training week, but then I calmed down," explained Prock. "Today I was relaxed, the luge was fun."
Her father won the overall World Cup ten times in his career and won a total of three Olympic medals: silver in 1992 and 1994 and bronze in 2002. In her current form, Hannah Prock can also hope for a medal at the Winter Olympics in Cortina in a month's time. Former world champion Schulte improved by one position to fourth in the second run. Her compatriot Dorothea Schwarz fell back to twelfth place, Barbara Allmaier to 16th.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.