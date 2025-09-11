Tony Wegas: „Mache den Ärzten keinerlei Vorwürfe“

Es ist ein herzzerreißendes Schicksal, das der ehemalige Song-Contest-Starter Tony Wegas aktuell erfährt. Nach einer Operation gelangten Spitalskeime in seinen Körper. Hinzu kamen jetzt noch weitere Probleme, wie der „Krone“ im Gespräch erzählt hat. Aber er bleibt tapfer und hofft auf eine baldige Entlassung aus dem Spital.
Unbestritten ist Tony Wegas ein Teil der österreichischen Song-Contest-Geschichte. 1992 und 1993 vertrat er unser Land erfolgreich bei dem Bewerb. Umso größer ist die Sorge und die Anteilnahme um seine Person zum jetzigen Zeitpunkt. Denn wie wir berichteten, liegt er seit Langem im AKH, nachdem bei ihm, nach einer Operation eines Implantates, drei Keime in seinen Körper gelangten.
Ein Übel kommt selten alleine
Die „Krone“ erreichte ihn am Mittwoch am Spitalsbett: „Ich bin seit vier Wochen im AKH – zu der ganzen Misere kam jetzt auch noch dazu, dass ich eine Lungenembolie, eine Lungenentzündung und einen Pilz auf der Lunge bekommen habe“, erzählt der 60-jährige Musiker, der auch Lungenhochdruckpatient (er leidet unter krankhaft erhöhtem Druck in den Blutgefäßen der Lunge) ist.
Ich mache niemandem, auch nicht den Ärzten, einen Vorwurf. Im Gegenteil, ich möchte mich bei ihnen und den Schwestern bedanken!
Tony Wegas zur „Krone“
„Aber ich möchte klar sagen, ich mache niemandem, auch nicht den Ärzten, einen Vorwurf. Im Gegenteil, ich möchte mich bei ihnen und den Schwestern bedanken, dass sie sich so lieb und toll um mich kümmern!“
Entlassen sollte er nächste Woche Freitag werden: „Am Dienstag habe ich eine Untersuchung, wenn da alles passt, dann darf ich wirklich bald nach Hause.“
