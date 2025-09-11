Tony Wegas: „Mache den Ärzten keinerlei Vorwürfe“

Ein Übel kommt selten alleine

Die „Krone“ erreichte ihn am Mittwoch am Spitalsbett: „Ich bin seit vier Wochen im AKH – zu der ganzen Misere kam jetzt auch noch dazu, dass ich eine Lungenembolie, eine Lungenentzündung und einen Pilz auf der Lunge bekommen habe“, erzählt der 60-jährige Musiker, der auch Lungenhochdruckpatient (er leidet unter krankhaft erhöhtem Druck in den Blutgefäßen der Lunge) ist.