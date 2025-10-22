Stimmung in der Tiroler Industrie dümpelt dahin

Für den Chef der Tiroler Industriellenvereinigung, Max Kloger, zeigen diese Zahlen, dass es weiterhin keine adäquaten Antworten auf die großen strukturellen Herausforderungen geben würde. „Wenn sich selbst in einer Phase stabiler Gesamtwirtschaft kein industrieller Aufschwung zeigt, dann stimmt etwas an den Rahmenbedingungen nicht“, betont er. Das Problem ortet der IV-Boss in einer Kombination aus hohen Standortkosten, steigenden Löhnen sowie wachsender Bürokratie. Kloger fordert einmal mehr eine Senkung der Lohnnebenkosten sowie eine planbarere Energiepolitik. Der Ausbau der Wasserkraft sei ein zentraler Hebel.