Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Werden immer weniger

Der Hut brennt! Hilfeschrei wegen Fachkräftemangel

Tirol
17.12.2025 16:00
Symbolbild: Bis zum Jahr 2040 gibt es in Österreich 400.000 Personen weniger, die über ein ...
Symbolbild: Bis zum Jahr 2040 gibt es in Österreich 400.000 Personen weniger, die über ein Fachberufsdiplom verfügen.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Ein Trio, bestehend aus den Spitzen der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer Tirol, richtet einen dringlichen Appell an Eltern, die Gesellschaft und die Politik. Grund ist der Fachkräftemangel im Land. Fehler in der Vergangenheit gibt man unumwunden zu.

0 Kommentare

Das Thema ist nicht neu, doch der Hut brennt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man den Worten von Max Kloger, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Tirol, David Narr, Fachkräftekoordinator in der Wirtschaftskammer (WK) und „Krone“-Kolumnist, sowie WK-Präsidentin Barbara Thaler Glauben schenkt. Am Dienstag richtete das Trio einen „Hilfeschrei“ an die Eltern im Land, die Gesellschaft und die Politik. Grund dafür ist, dass sich die Industrie mit einem massiven Fachkräftemangel konfrontiert sieht.

Zitat Icon

Wir reden alle immer wieder darüber, aber wir schaffen es einfach nicht, das Problem zu lösen.

Max Kloger

Bild: Die Fotografen Charly Lair

„Bis zum Jahr 2040 wird es in Österreich 400.000 Personen weniger geben, die nach der dualen Ausbildung über ein Fachberufsdiplom verfügen“, rechnet Narr vor. Thaler ergänzt: „In Tirol wird der Arbeitsmarkt mit Fachkräften bis 2050 um acht Prozent schrumpfen.“

Max Kloger, Barbara Thaler und David Narr (v. li.) richten einen Hilfeschrei an Eltern, ...
Max Kloger, Barbara Thaler und David Narr (v. li.) richten einen Hilfeschrei an Eltern, Gesellschaft und die Politik.(Bild: Manuel Schwaiger)

Dauerbrenner, der teils selbst verschuldet ist
„Das Thema ist leider ein Dauerbrenner. Fachkräfte aus der dualen Ausbildung sind seit Jahren Mangelware“, so der IV-Boss. Und weiter: „Wir reden alle immer wieder darüber, aber wir schaffen es einfach nicht, das Problem zu lösen.“ Das Trio gibt auch offen und ehrlich zu, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden. „Vor 20 Jahren haben wir den Kindern allen gesagt, dass sie doch besser die Matura machen sollen. Die duale Ausbildung haben wir zu wenig beworben“, räumt Thaler ein.

Lesen Sie auch:
Kolumne von David Narr
Mehr Fairness für die Lehre ist längst überfällig!
08.12.2025
Kolumne von David Narr
Polytechnische Schule als Sprungbrett in die Lehre
23.11.2025

Um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, fordert das Trio eine bessere Berufsorientierung in den Allgemeinbildenden Höheren Schulen, eine wesentlich bessere Ausstattung der Polytechnischen Schulen und eine sprachliche Aufwertung.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
381.335 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
156.797 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.296 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf