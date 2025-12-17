Der Hut brennt! Hilfeschrei wegen Fachkräftemangel

Dauerbrenner, der teils selbst verschuldet ist

„Das Thema ist leider ein Dauerbrenner. Fachkräfte aus der dualen Ausbildung sind seit Jahren Mangelware“, so der IV-Boss. Und weiter: „Wir reden alle immer wieder darüber, aber wir schaffen es einfach nicht, das Problem zu lösen.“ Das Trio gibt auch offen und ehrlich zu, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden. „Vor 20 Jahren haben wir den Kindern allen gesagt, dass sie doch besser die Matura machen sollen. Die duale Ausbildung haben wir zu wenig beworben“, räumt Thaler ein.