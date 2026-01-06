Frische Luft statt Abgasfrust

Ozon: Licht und Schatten

Beim Ozon zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Belastung lag über dem Durchschnitt seit 2020, aber unter den Spitzen früherer Jahre. Die Informationsschwelle wurde an vier Tagen überschritten, die Alarmschwelle erstmals seit zehn Jahren an einer Messstelle. Auch Schwefeldioxid sorgte punktuell für Überschreitungen - ausgelöst durch Störfälle in Industriebetrieben. Insgesamt bleibt Ozon der sensibelste Schadstoff der Sommermonate.