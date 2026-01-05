Wie Dosen plötzlich wertvoll wurden

Kreislaufwirtschaft: Mehr als nur Recycling

So positiv die Bilanz ist, warnt GLOBAL 2000 davor, stehen zu bleiben. Österreich verbraucht weiterhin zu viele Rohstoffe, produziert zu viel Müll und ist stark von Importen abhängig. „Wir geben der Bundesregierung einen Neujahrs-Vorsatz für 2026 mit“, sagt Leitner. „Verschieben wir den Welterschöpfungstag nach hinten – statt im März in den April oder besser noch in den Mai.“ Dazu brauche es Kreislaufwirtschaft in allen Bereichen – vom Verpackungsdesign bis zur Mode. Ein Gesetz gegen Wegwerfmode sei überfällig.