Siedender Hexenkessel im „Eiskasten“ Bergisel

Je mehr sich das Stadion füllte, umso lauter wurde es im Oval – und die Minusgrade wurden vielen egal. „Die Stimmung hier war schon immer super. Deshalb sind wir hier“, erklärte eine Männer-Gruppe aus Deutschland, die mit ihren Biermützen auf sich aufmerksam machte und vor allem Felix Hoffmann die Daumen drückte. Dass er als bester Deutscher am Ende „nur“ auf Rang fünf landete, trübte ihre Stimmung und die von unzähligen Landsleuten dann aber doch ein bisschen.