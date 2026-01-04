Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Massiver Systemausfall

Kompletter Luftraum über Griechenland gesperrt

Ausland
04.01.2026 11:47

Ein Blick auf Flight-Tracking-Dienste zeigt: Der Himmel über Griechenland ist ungewohnt still. Medienberichten zufolge ist der Flugverkehr über dem ganzen Land am heutigen Sonntag komplett zum Erliegen gekommen.

0 Kommentare

Betroffen sind alle Airports des Landes, darunter die internationalen Flughäfen Athen und Thessaloniki. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews) unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Reisende seien per SMS informiert worden.

Nach Angaben der griechischen Behörde für die zivile Luftfahrt, HCAA, liegt das Problem bei den zentralen Funk- und Kommunikationssystemen der Kontrollzentren für den griechischen Luftraum. Offenbar können die Fluglotsen nicht miteinander kommunizieren.

Ein Blick auf die Website von „Flighradar“ zeigt: Der Himmel über Griechenland ist ungewohnt ...
Ein Blick auf die Website von „Flighradar“ zeigt: Der Himmel über Griechenland ist ungewohnt leer.(Bild: Screenshot/Flightradar24)

Gesamter Luftverkehr betroffen
Die Sperre soll nicht nur Passagier- und Urlaubsflüge betreffen, sondern für den gesamten Luftverkehr über Griechenland gelten. Vertreter der griechischen Zivilluftfahrtbehörde und des Flughafens Athen haben bereits bestätigt, dass derzeit keine ankommenden Flüge abgefertigt werden.

Lesen Sie auch:
In den Vardousia-Bergen in der Region Fokida in Griechenland riss eine Lawine vier Bergsteiger ...
Freunde schlugen Alarm
Vier Tote bei Lawinenunglück in Griechenland
27.12.2025
5 Millionen € Schaden
EU-Gelder ergaunert: 37 Festnahmen in Griechenland
22.10.2025
Ferieninsel betroffen
Sturm-Chaos in Griechenland, Schulen geschlossen
05.12.2025

Piloten müssen betroffenes Gebiet umfliegen
Israelische Medien berichteten, dass es zu erheblichen Verspätungen komme, da die meisten Flüge von oder nach Israel über Griechenland führen. Durch den Ausfall des Systems werden derzeit alle Flugrouten, die normalerweise den griechischen Luftraum durchqueren, geändert. Deshalb müssen die Fluggesellschaften ihre Flugzeuge in Echtzeit umleiten, um das betroffene Gebiet zu umfliegen.

Behörden arbeiten an einer Lösung
Genauere Hintergründe zum Systemausfall sind noch nicht bekannt. Griechische Behörden arbeiten derzeit an einer Lösung. Wann der Flugverkehr wieder aufgenommen werden kann, ist unklar.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
GriechenlandAthen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf