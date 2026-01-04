Massiver Systemausfall
Kompletter Luftraum über Griechenland gesperrt
Ein Blick auf Flight-Tracking-Dienste zeigt: Der Himmel über Griechenland ist ungewohnt still. Medienberichten zufolge ist der Flugverkehr über dem ganzen Land am heutigen Sonntag komplett zum Erliegen gekommen.
Betroffen sind alle Airports des Landes, darunter die internationalen Flughäfen Athen und Thessaloniki. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews) unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Reisende seien per SMS informiert worden.
Nach Angaben der griechischen Behörde für die zivile Luftfahrt, HCAA, liegt das Problem bei den zentralen Funk- und Kommunikationssystemen der Kontrollzentren für den griechischen Luftraum. Offenbar können die Fluglotsen nicht miteinander kommunizieren.
Gesamter Luftverkehr betroffen
Die Sperre soll nicht nur Passagier- und Urlaubsflüge betreffen, sondern für den gesamten Luftverkehr über Griechenland gelten. Vertreter der griechischen Zivilluftfahrtbehörde und des Flughafens Athen haben bereits bestätigt, dass derzeit keine ankommenden Flüge abgefertigt werden.
Piloten müssen betroffenes Gebiet umfliegen
Israelische Medien berichteten, dass es zu erheblichen Verspätungen komme, da die meisten Flüge von oder nach Israel über Griechenland führen. Durch den Ausfall des Systems werden derzeit alle Flugrouten, die normalerweise den griechischen Luftraum durchqueren, geändert. Deshalb müssen die Fluggesellschaften ihre Flugzeuge in Echtzeit umleiten, um das betroffene Gebiet zu umfliegen.
Behörden arbeiten an einer Lösung
Genauere Hintergründe zum Systemausfall sind noch nicht bekannt. Griechische Behörden arbeiten derzeit an einer Lösung. Wann der Flugverkehr wieder aufgenommen werden kann, ist unklar.
