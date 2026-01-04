Kompletter Luftraum über Griechenland gesperrt

Piloten müssen betroffenes Gebiet umfliegen

Israelische Medien berichteten, dass es zu erheblichen Verspätungen komme, da die meisten Flüge von oder nach Israel über Griechenland führen. Durch den Ausfall des Systems werden derzeit alle Flugrouten, die normalerweise den griechischen Luftraum durchqueren, geändert. Deshalb müssen die Fluggesellschaften ihre Flugzeuge in Echtzeit umleiten, um das betroffene Gebiet zu umfliegen.