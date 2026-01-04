Eine Pfarre, zwei Kirchen und Menschen für Afrika

Vorstandsmitglied Teresa Wakounig (28) ist schon lange dabei: „Ich hab’ schon in der Volksschule Lieder für Angola gesungen. Mittlerweile war ich selbst in Afrika. Es ist schön, zu helfen. Das Lachen der Kinder belohnt jeden Einsatz.“ Auch Woody-Chef Gerhard Piroutz war in Afrika. Er hat vorigen Sommer das Handwerk des Tischlers gelehrt: „Es ist nicht in Worte zu fassen – die Freude der jungen Menschen beim Arbeiten mit Holz zu erleben, ist viel wert.“