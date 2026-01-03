Vorteilswelt
After Crans-Montana

First Viennese cult restaurant bans table fireworks

Nachrichten
03.01.2026 10:01
The cult bar Bettel-Alm in Vienna's city center bans spray candles during parties with immediate ...
The cult bar Bettel-Alm in Vienna's city center bans spray candles during parties with immediate effect.(Bild: Zwefo)

More and more details are becoming known following the devastating fire in Crans-Montana. Spray candles are said to have started the fire. Now the first Viennese restaurant is reacting to the disaster - table fireworks are banned there with immediate effect.

0 Kommentare

At least 40 people died in the flaming inferno in a bar in Crans-Montana. But the tragic incident did not just make waves in Switzerland. Now the cult bar Bettel-Alm in Vienna has responded with a new ban.

From now on, partying in the Bettel-Alm is prohibited.
From now on, partying in the Bettel-Alm is prohibited.(Bild: Screenshot/Facebook.com)

Viennese bar sets an example
"Due to current events, we have decided to ban spray candles (table fireworks) for bottle service until further notice," writes the Bettel-Alm on Facebook, referring to the deadly fire in Switzerland. The post continues: "Our thoughts are with the victims in Switzerland - thank you for your understanding."

No patients for Austria for the time being
Meanwhile, medical care for the injured is being discussed in Switzerland. Austria has offered help, but the planned transfer of six patients to Vienna and Graz has been canceled. The reason: two people no longer require intensive care, four others will be transferred to France and Belgium on request. The Swiss authorities will decide whether further victims will be transferred to Austria.

Investigation into security measures
Investigations into the case are continuing at full speed. Conversion work, operating licenses, safety measures and escape and evacuation routes are being examined by the public prosecutor's office. Charges of involuntary manslaughter have not been ruled out, but concrete evidence is still lacking.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

