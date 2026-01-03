Nachbarschaftshilfe: Eisenstadt geht eigenen Weg

Die Sozialinitiative in der Landeshauptstadt bleibt weiter mit bewährten Team aktiv, aber mit Änderungen in organisatorischer Sicht.
Seit 2019 gibt es das Projekt Nachbarschaftshilfe in Eisenstadt. Durch mittlerweile 60 Ehrenamtliche werden pro Jahr tausende Stunden an freiwilligen Leistungen erbracht. Die Palette an Tätigkeiten reicht von Besuchs- und Begleitdiensten über Einkaufsservices bis hin zu Fahrdiensten für Arzttermine.
Vom Frühstück bis zu Tanzabenden
Die steigende Nachfrage zeigt: Einsamkeit und Unterstützungsbedarf im Alltag sind für viele ältere Menschen weiterhin Realität. Eisenstadt reagiert darauf mit Angeboten wie dem „Miteinander-Frühstück“, Tanzabenden sowie gemeinsamen Spaziergängen, die oft mit Besichtigungen historischer Orte verbunden werden. „Das Engagement unserer Ehrenamtlichen ist beeindruckend. Die Nachbarschaftshilfe zeigt, was wir gemeinsam für die Lebensqualität in unserer Stadt bewirken können“, betont Obfrau Waltraud Bachmaier.
Sozialprojekt weitergeführt
Aus organisatorischer Sicht gab es nun aber einen Neustart. So endete zum Jahreswechsel die Mitgliedschaft der Landeshauptstadt im Verein „Nachbarschaftshilfe Plus – Region Eisenstadt“. Als Begründung wird die angekündigte Einstellung der Landesförderung genannt. Das Sozialprojekt wird unter dem Namen „Nachbarschaftshilfe Eisenstadt“ weitergeführt. Das bewährte Team bleibt aktiv, neu ist der gesamte Außenauftritt inklusive Logo und Kontaktmöglichkeit.
„Eisenstadt lässt die Menschen nicht allein. Die Nachbarschaftshilfe geht weiter – stärker, sichtbarer und klarer verankert als je zuvor“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Neben Obfrau Bachmaier sind Beatrix Wagner, Gerald Hicke und Ruth Klinger-Zechmeister weiter im Vorstand. Erreichbar ist die Initiative unter der Nummer 0676/837 05 893.
