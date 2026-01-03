Nachbarschaftshilfe: Eisenstadt geht eigenen Weg

Vom Frühstück bis zu Tanzabenden

Die steigende Nachfrage zeigt: Einsamkeit und Unterstützungsbedarf im Alltag sind für viele ältere Menschen weiterhin Realität. Eisenstadt reagiert darauf mit Angeboten wie dem „Miteinander-Frühstück“, Tanzabenden sowie gemeinsamen Spaziergängen, die oft mit Besichtigungen historischer Orte verbunden werden. „Das Engagement unserer Ehrenamtlichen ist beeindruckend. Die Nachbarschaftshilfe zeigt, was wir gemeinsam für die Lebensqualität in unserer Stadt bewirken können“, betont Obfrau Waltraud Bachmaier.